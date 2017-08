5 miliard světelných let vzdálená galaxie ukrývala klíč k tajemství magnetismu ve vesmíru

Vědci objevili důkazy o tom, že magnetická pole vytvářejí v raném stádiu života galaxií a poté už zůstávají poměrně stabilní. Umožnilo jim to pozorování galaxie CLASS B1152 + 199 vzdálené zhruba 5 miliard světelných let.

Magnetické pole obklopující tuto galaxii má podobnou sílu a konfiguraci jako magnetické pole naší Mléčné dráhy. Díky tomu by se astronomové jeho studiem mohli dozvědět hodně o tom, jak funguje magnetismus ve vesmíru.

Vzhledem k tomu, jak je CLASS B1152 + 199 daleko, museli odborníci pole měřit za pomocí Faradayova efektu – tedy podle vlivu, který má na světlo jistého kvasaru. Galaxie i kvasar se naštěstí nacházejí v pozicích, které to umožňují.

„Nikdo neví, odkud kosmický magnetismus pochází nebo jak vznikl. Ale teď jsme získali hlavní stopu potřebnou k vyřešení tohoto tajemství – a to extrahováním fosilního záznamu magnetismu v galaxii miliardy let před současností,“ komentoval to Bryan Gaensler z University of Toronto.

Magnetické pole kolem galaxií je mnohem slabší než pole kolem planet a jedna z hypotéz tvrdila, že časem sílí. Nyní je tedy už jasné, že byla mylná – kdyby totiž platila, CLASS B1152 + 199 by musela mít slabší magnetické pole než Mléčná draha.

„Magnetismus je přírodními procesy generován velmi brzy v životě galaxie, tudíž téměř každé nebeské tělo je magnetické. Důsledkem je, že chceme-li porozumět vesmíru, musíme porozumět magnetismu,“ uvedl Gaensler.

Zdroj: University of Toronto, Foto: NASA