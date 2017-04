Bizarní experiment: Vědci vyhazovali legáčky do vzduchu

Na první pohled to vypadá jako nějaká dětská hra – neobvyklý stůl a spousta legáčků, kteří jsou neviditelnou silou vyhazováni do vzduchu. Ve skutečnosti však jde o experiment testující převratnou techniku, která by mohla způsobit revoluci v mnoha oblastech lidské činnosti.

Tzv. „time reversal“ využívá cílené zvukové vibrace. „Je to něco jako břichomluvectví,“ vysvětlil fyzik Bryan Anderson z Brigham Young University. „Ale místo toho, abychom svůj hlas dostávali na jiné místo, soustředíme na cílovou lokaci vibrace, které mohou vznikat daleko od ní.“ Výše uvedený název je tedy poněkud nepřesný – neobrací se čas, ale zvukové vlny.

Pomocí této techniky by teoreticky bylo možné například rozbíjet ledvinové kameny nebo lokalizovat různé podvodní objekty.

Mimochodem, není vyloučeno, že něco podobného jste už sami zažili. V některých místnostech (obvykle s eliptickým tvarem stropu) totiž můžete stát na určitém místě a šeptat, přičemž na jiném místě bude váš hlas docela dobře slyšet. Tento efekt je anglofonních zemích znám jako „whispering gallery“ – a time reversal je právě o vývoji zařízení, která mj. umožní, aby fungoval v jakémkoliv zvoleném pokoji.

A proč vlastně odborníci použili právě legáčky? Chtěli tak děti přesvědčit o tom, že z vědy nemusí mít strach. „Možná si uvědomí, že až vyrostou, věda jim může umožnit pokračovat v hraní,“ komentoval to Anderson.

Zdroj: Brigham Young University