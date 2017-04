Boeing a JetBlue chtějí hybridní elektrické letadlo

Američtí giganti Boeing a JetBlue tento týden oznámili vstup do nepříliš známé společnosti Zunum Aero, která pracuje na alternativním pohonu letadel. Její stroje by měly používat palivo „pouze tehdy, když budou muset“.

Zunum Aero chce mít první hybridní elektrické letadlo hotové kolem roku 2020 a tvrdí, že její řešení by mohlo radikálně snížit cestovní dobu na vytížených trasách. V důsledku toho by samozřejmě klesly i ceny letenek.

„Posun průmyslu k dlouhým vzdálenostem a velkým letadlům poháněným plynovými turbínami soustředil téměř veškerou leteckou dopravu na pouhá 2% našich letišť. Tím vznikla masivní dopravní mezera – pokud jde o regionální vzdálenosti, není tu žádná vysokorychlostní alternativa,“ uvedl zakladatel Zunum Aero Ashish Kumar.

„V důsledku toho nejsou u většiny cest transitní časy o nic lepší, než tomu bylo před padesáti lety. Hybridní pohon průmysl změní, středně velká letadla na regionálních trasách budou z hlediska nákladů efektivnější než velká dopravní letadla,“ dodal.

Kumarou zmiňovaná změna by v praxi vypadala například tak, že lidé cestující z oblasti Bostonu do Washingtonu D.C., by svého cíle dosáhli dvakrát tak rychleji než dnes. A navíc by je to stálo o polovinu míň.

Zdroj: Zunum Aero