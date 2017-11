Dlouhodobý pobyt ve vesmíru mění mozky astronautů. Nikdo neví, jaké to může mít důsledky

Jako by astronauti už i tak neměli dost starostí, nová studie potvrdila, že jim hrozí další možný zdravotní problém. Konkrétně jde o expanzi tkáně v horní části mozku. Zatím není vůbec jasné, jaké přesně může mít důsledky. Je však těžké si představit, že jde o něco, nad čím by budoucí kolonisté Měsíce nebo Marsu mohli jednoduše mávnout rukou.

Výzkum financovaný NASA zkoumal 34 astronautů, kteří se účastnili krátkodobých i dlouhodobých pobytů na Mezinárodní vesmírné stanici nebo vesmírných letů. Každý z nich si krátce před cestou (a hned po ní) nechal naskenovat mozek pomocí funkční magnetické rezonance, přičemž jednotlivé skeny byly předány neuroradiologům k analýze.

Žádný odborník nevěděl, komu ten který sken patří a neměl tedy žádné ponětí o tom, jak dlouho dotyčný astronaut ve vesmíru pobýval. Ukázalo se však, že čím je tato doba delší, tím vyšší je pravděpodobnost vzniku některých závažných abnormalit.

Sedmnáct z osmnácti astronautů, které lze klasifikovat jako dlouhodobé obyvatele ISS, vykazovalo známky zúžení sulcus centralis. To je rýha, která od sebe odděluje motorické a senzitivní korové oblasti. U dvanácti pak byl pozorován celkový posun mozku do vrcholu lebky.

„Předpokládáme, že posun mozku směrem nahoru a expanze tkáně podél horní části mozku může mít za následek kompresi sousedních žilních struktur podél vrcholu hlavy,“ uvedla Donna Roberts z Medical University of South Carolina. „I když to zatím neumíme dokázat, máme podezření, že to nakonec může vést ke snížení odtoku mozkomíšního moku a krve z hlavy.“

To, že mikrogravitace dokáže změnit tvar mnohých orgánů (například očí), je známé už dlouhou dobu. Studií zaměřených na centrální nervovou soustavu se ale příliš mnoho nedělá. Výše uvedené poznatky nicméně jasně ukazují, že je nejvyšší čas této problematice začít věnovat větší pozornost.

Zdroj: CNN, Nature