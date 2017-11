NASA hledá jméno pro zajímavý vesmírný objekt. Zapojte se!

Na vnějším okraji Sluneční soustavy, v Kuiperově pásu, se nachází malý ledový objekt označovaný jako 2014 MU69. Nebo možná dva objekty – astronomové si stále nejsou jisti.

Brzy v tom ale bude jasno. Právě 2014 MU69 byl totiž vybrán jako další letový cíl pro New Horizons – tedy sondu, která v roce 2015 pořídila úžasné fotografie Pluta. A NASA nyní požádala veřejnost, aby jí pomohla pro něj vybrat vhodné jméno. Tady je nominační formulář.

Zatím ovšem nepůjde o oficiální jméno, to bude uděleno teprve po dokončení průletu, ale spíše o dočasnou přezdívku. Tým New Horizons už zveřejnil několik možností, pro které lze hlasovat. Naleznete mezi nimi například Z'ha'dum (fiktivní planeta z televizního seriálu Babylon 5), Camalor (fiktivní město, které spisovatel Robert L. Forward umístil právě do Kuiperova pásu) či Mjölnir (Thorovo kladivo).

V tomto konkrétním případě samozřejmě bude nejlepší mít připravená dvě jména, která se k sobě budou dobře hodit. Pokud jde totiž skutečně o dvě tělesa oddělená prázdným prostorem, jen jedno by nestačilo.

Na rozdíl od loňské kampaně, v rámci které se hledala přezdívka pro Spacerock McSpaceface MU69, si ovšem členové týmu vyhrazují právo zařadit do hlasování pouze takové názvy, které se jim budou líbit a změnit konečné výsledky. Z dostupných informací plyne, že nebudou přijímány například žádné návrhy komerčního, náboženského či politického charakteru.

„Zajímají nás především přezdívky, které jsou vhodné pro první průzkum studeného, vzdáleného, starobylého světa na vnější hranici Sluneční soustavy,“ uvedli odborníci. Své nápady můžete přidávat do 1. prosince.

Zdroj: ScienceAlert, Foto: NASA