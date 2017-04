Nejlepší čaj si připravíte v mikrovlnce!

Z vědeckých poznatků plyne, že ten zaručeně nejlepší čaj si připravíte v mikrovlnné troubě. Ta totiž z lístků „vytáhne“ zhruba 80% katechinů a 92% kofeinu – což je mnohem víc, než kdybyste použili nějaký tradičnější způsob.

Postup je úplně jednoduchý. Vezměte sáček s čajem, vložte ho do hrnku a zalijte horkou vodou. Ohřívejte v mikrovlnce po dobu 60 sekund při polovičním výkonu. Chvíli počkejte a asi 10x sáček povytáhněte nahoru a pak zase spusťte dolů (chcete-li, aby měl čaj opravdu silnou chuť, přimáčkněte ho párkrát lžičkou ke dnu). Následně ho vyhoďte do odpadkového koše… a můžete pít.

Tato metoda – která nepochybně značně vyvede z míry všechny Brity – vychází z výzkumu Quana Vuonga z University of Newcastle. Quan v roce 2012 připravil v mikrovlnce zelený čaj a následně zjišťoval, co to udělalo s blahodárnými látkami obsaženými v lístcích. Výsledky pečlivě provedených chemických analýz ukázaly, že právě touto cestou jich lze extrahovat jednoznačně nejvíc.

Pro úplnost dodejme, že výše zmíněné katechiny podle některých názorů mají velmi pozitivní účinky na kardiovaskulární systém. Zatím to však nebylo vědecky potvrzeno.

Zdroj: ABC News