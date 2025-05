Nová varianta koronaviru SARS-CoV-2 dobývá svět. Rychleji se šíří, závažnost však zůstává nízká

Nová subvarianta koronaviru SARS-CoV-2, označovaná jako NB.1.8.1, si v posledních týdnech získala pozornost nejen virologů, ale i širší veřejnosti. Tento „potomek“ linie Omikron se poprvé objevil 22. ledna 2025 v Asii a velice rychle se rozšířil do více než dvaceti zemí. Jeho podíl v globálním sledování vzrostl během jediného měsíce čtyřnásobně, což je na poměry současné pandemie pozoruhodné tempo.

V týdnu od 21. do 27. dubna už nová varianta tvořila 10,7 % globálně sekvenovaných případů. Prosazuje se především v Asii – dominuje v Číně a Hongkongu, šíří se i v Austrálii a byla zachycena v USA i Evropě. V západní Austrálii je už hlavní variantou, což potvrdil rozbor odpadních vod.

Rostoucí počet hospitalizací

NB.1.8.1 vznikl genetickým „smícháním“ dvou či více existujících variant z linie XDV a je sesterskou větví JN.1. Z odborného hlediska je zajímavý především svými mutacemi na spike proteinu, což je část viru, která se váže na lidské buňky. Právě zde se objevily změny (například T22N, F59S, G184S, A435S, V445H a T478I), které podle laboratorních studií zvyšují schopnost viru navázat se na receptor ACE2 a tím i efektivitu infekce.



Jak vznikla nová subvarianta SARS-CoV-2

Z klinického pohledu se však tato mutace zatím nechová jako „zlý příbuzný“. Příznaky, které vyvolává, jsou velmi podobné předchozím omikronovým subvariantám: nejčastěji jde o bolest v krku, únavu, mírný kašel, mírně zvýšenou teplotu až horečku, bolesti svalů a ucpaný nos. Někteří pacienti hlásí i přetrvávající zvýšenou teplotu, bolesti hlavy, nevolnost, ztrátu chuti k jídlu, zažívací potíže či krátkodobé poruchy soustředění a závratě.

V některých asijských zemích veřejnost znepokojují zprávy o rostoucím počtu hospitalizací, nicméně dostupná data zatím nenaznačují, že by NB.1.8.1 způsoboval závažnější průběh onemocnění než jeho předchůdci. Světová zdravotnická organizace (WHO) jej zatím zařadila do kategorie „variant pod dohledem“ (VUM), což znamená zvýšenou pozornost, nikoli však paniku.

Jak se chránit před covidem-19

Z hlediska ochrany před nákazou platí nadále stejná doporučení: očkování, případně posilující dávka, zůstává účinnou ochranou před těžkým průběhem. I když neutralizační účinek protilátek je u NB.1.8.1 o něco nižší než u předchozích variant (konkrétně asi 1,5 až 1,6× menší než u LP.8.1.1), vakcíny stále do jisté míry chrání před hospitalizací a úmrtím. Součástí prevence by měla být důsledná hygiena rukou a pravidelné větrání místností.

Odborníci zároveň upozorňují, že očkování snižuje i riziko dlouhého covidu – tedy vleklých potíží, které mohou znepříjemnit život i po mírném průběhu. V některých regionech, zejména v Asii, je rizikovým skupinám doporučeno nošení roušek ve veřejné dopravě a na místech s vysokou koncentrací lidí.

Subvarianta NB.1.8.1 je ukázkou toho, že koronavirus SARS-CoV-2 nezmizel a dál se proměňuje a přizpůsobuje. Přestože je jeho šíření rychlé a schopnost vyhnout se imunitě mírně vyšší, současné důkazy neukazují na zvýšenou nebezpečnost.