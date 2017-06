Nové umělé světlo je jasné jako miliarda Sluncí

Vědci zveřejnili výsledky experimentu, v rámci kterého vzniklo to nejjasnější světlo, jaké kdy bylo vyrobeno – zářící stejně jako miliarda našich Sluncí. Tento výzkum mj. potvrdil některé ze základních tezí termodynamiky.

„Po řadu let tu bylo mnoho teorií, které v laboratoři nikdy nebyly testovány, protože jsme neměli dostatečně jasný světelný zdroj, se kterým by bylo možné pokusy skutečně provést,“ uvedl hlavní badatel Donald Umstadter. „Existovaly různé předpovědi toho, co se stane a my jsme některé z nich potvrdili.“

Fyzikové z University of Nebraska-Lincoln k vytvoření tohoto ultrajasného světla použili jeden z nejsilnějších laserů v celých Spojených státech amerických – DIOCLES. Tím pálili na tzv. helium-suspended elektrony, aby zjistili, jak se z nich po každém zásahu rozptylují fotony.

V předchozích experimentech tohoto typu došlo k rozptýlení jen pár fotonů ze stejného elektronu – ale tentokrát šlo o neuvěřitelných 1000 fotonů současně! Rozptyl byl natolik intenzivní, že změnil vzhled objektů.

Možností praktického využití se nabízí celá řada. Když totiž elektron zasažený jasným laserovým paprskem „vysune“ vlastní foton, tento jediný foton nese spojenu energii všech fotonů, které se s dotyčným elektronem střetly – což mu dodává energii a vlnovou délku ekvivalentní rentgenovému záření.

Tyto speciální rentgenové fotony mohou být využity například k odhalování nádorů, na které jsou současné rentgenové paprsky krátké, nebo třeba k výrobě superrychlého fotoaparátu pro pořizování snímků pohybů elektronů a chemických reakcí.

Zdroj: University of Nebraska-Lincoln