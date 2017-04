Nový typ mužské antikoncepce je podobně efektivní jako vasektomie

Pokud jde o antikoncepci, pánové moc možností nemají. To by se však už brzy mohlo změnit. Nový produkt totiž nabízí podobné výhody jako vasektomie, ale současně je mnohem méně drastický.

Takzvaný Vasalgel představuje polymerní gel, který se injekčně zavede do chámovodů. Tam funguje coby barikáda zabraňující spermiím v pohybu. Přestože na první pohled to vypadá úplně jednoduše, vývoj tohoto antikoncepčního prostředku takový rozhodně nebyl. Vědci totiž museli najít materiál s velmi specifickými vlastnostmi (snadná injektovatelnost do úzkého prostoru, dostatečná inertnost, schopnost odfiltrovat spermie bez blokování proudění tekutiny atd.).

Nakonec však slavili úspěch – u zvířat Vasagel funguje skvěle. U tuctu králíků blokoval spermie měsíc po zákroku i během celého následujícího roku. Podobně dopadly i testy provedené na makacích rhesus.

Pokusy rovněž ukázaly, že dotyčný gel je plně reverzibilní. Stačí aplikovat roztok hydrogenuhličitanu sodného, který ho rozpustí a uvolní tak spermiím cestu.

Když k tomu přidáme ještě minimální vedlejší účinky, nic nebrání tomu, aby se příští rok začalo se zkouškami na lidských dobrovolnicích. Tvůrci Vasalgelu doufají, že o ně nebude příliš velká nouze…

Zdroj: Parsemus Foundation