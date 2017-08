Ohebné krystaly staví na hlavu zažité chemické poznatky

Zapomeňte na to, co jste se o krystalech učili ve škole – tedy že jsou křehké a neelastické. Vědci prokázali, že tyto fascinující útvary mohou být naopak tak pružné, až je lze opakovaně ohýbat a dokonce na nich i udělat smyčku.

Tento výzkum otevřel cestu ke zcela novým hybridním a inteligentním materiálům, které by mj. mohly reagovat na změny ve svém okolí. To by způsobilo revoluci v celé řadě oblastí.

„To, že některé krystaly se mohou ohýbat, bylo pozorováno již dříve. Ale tohle je první studie, která tento proces detailně prozkoumala. Zjistili jsme, že krystaly vykazují tradiční vlastnosti nejen tvrdé, ale i měkké hmoty jako je třeba nylon,“ konstatoval John McMurtrie z Queensland University of Technology (QUT).

Odborníci byli schopni „vypěstovat“ elastické krystaly o šířce zhruba rybářského vlasce a délce až 5 cm. A to z běžné chemické sloučeniny známé jako acetylacetonát mědnatý. Stačilo k tomu „jen“ změnit uspořádání molekul uvnitř krystalů.

„Pod napětím se molekuly v krystalu reverzibilně otáčejí a reorganizují, aby umožnily kompresi a expanzi potřebnou pro elasticitu a současně stále udržovaly integritu krystalové struktury,“ uvedl další člen týmu Jack Clegg.

Jakmile John, Jack a jejich spolupracovníci jednou zjistili, jak přesně to funguje, hravě vytvořili flexibilní krystaly ze šesti dalších (strukturně podobných) sloučenin. Dalším plánovaným krokem je prostudovat optické a magnetické vlastnosti těchto krystalů a identifikovat možné způsoby jejich využití.

Zdroj: QUT