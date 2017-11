Ozónová díra je nejmenší od roku 1988. Není to ale známka rychlého hojení stratosféry

Odborníci z NASA a NOAA oznámili, že ozónová díra nad Antarktidou je nejmenší od roku 1988. Podle NASA dosáhla svého maximálního rozsahu (7,6 milionů čtverečních mil, teda necelých 20 milionů čtverečních kilometrů) začátkem září a pak se začala zmenšovat.

„Antarktická ozónová díra byla letos výjimečně slabá,“ komentoval to Paul A. Newman z Goddard Space Flight Center. „Což je to, co bychom vzhledem k povětrnostním podmínkám v antarktické atmosféře očekávali.“

Velikost díry silně ovlivnil nestabilní a teplejší arktický vír – stratosférický nízkotlaký systém, který se otáčí ve směru hodinových ručiček. Ten pomohl minimalizovat tvorbu polárních stratosférických mraků ve spodní stratosféře. Právě vznik a přetrvávání těchto mraků představuje důležité první kroky na cestě k reakcím, které ničí ozon.

Navzdory tomu je díra stále velká, neboť množství látek poškozujících ozonovou vrstvu – jako chlor a brom – zůstává dostatečně vysoké na to, aby způsobovalo významné ztráty ozonu. Vědci uvedli, že její současné zmenšení je projevem přirozené variability a nikoliv známkou rychlého „hojení“.

Předpokládá se, že na velikost, jakou měla počátkem osmdesátých let minulého století (kdy byla objevena), by se ozónová díra mohla smrsknout kolem roku 2070. Samozřejmě za předpokladu, že i nadále budeme omezovat používání syntetických sloučenin obsahujících chlor atd.

Pro úplnost dodejme, že NASA a NOAA monitorují stav ozónové díry třemi metodami: pomocí satelitů, speciálních balonů nesoucích ozonové „sondy“ a konečně nástroje zvaného Dobsonův spektrofotometr.

Zdroj: NASA