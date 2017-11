Podívejte se, jak vypadají mimozemšťané podle odborníků na evoluční teorii

Kdo z nás by se alespoň jednou v životě nezamyslel nad tím, jak asi vypadají mimozemšťané – tedy pokud existují? Odborníci z University of Oxford se na tuto otázku nyní podívali z pohledu evoluční biologie. A dospěli k závěru, že mimozemšťané nejspíš vznikli díky těm stejným procesům a mechanismům, jako my lidé. Tato hypotéza podporuje tvrzení, že i různé formy extraterestriálního života podléhají přirozenému výběru a vyvíjejí se tak, aby postupem času byly silnější atd.

„Dřívější přístupy v oblasti astrobiologie byly z velké části mechanistické. Vzaly to, co vidíme na Zemi a co víme o biologii, chemii a fyzice a z toho dělaly predikce o mimozemšťanech,“ uvedl Sam Levin.

Podle Levina bychom však měli méně řešit chemické atributy a více se soustředit na selektivní procesy. Tento přístup je prý nadmíru užitečný, protože teoretické předpovědi pak lze aplikovat řekněme na mimozemšťany na bázi křemíku, kteří nemají DNA a dýchají dusík.



A) jednoduchá samoreplikující se molekula, B) neuvěřitelně jednoduchá „buněčná“ entita, C) mimozemšťan, který za sebou bezpochyby již má několik „zásadních přechodů“.

Jednu z nejdůležitějších součástí pátrání po extraterestriálním životě představuje shromažďování důkazů o všech událostech, jenž na té které planetě mohly zafungovat coby jakési spouštěče evoluce – i dalších „přechodových“ událostech podobně velkého významu, jako byl třeba vznik mnohobuněčnosti na Zemi. To nám může pomoct odhadnout, kde lze doufat v nalezení slizu a kde v nalezení něčeho… více komunikativního.

Vědci samozřejmě zhotovili i pár konkrétních náčrtků organismů, které podle jejich názoru mohly na jiných světech vzniknout.

„Stále nemůžeme říct, zda mimozemšťané budou chodit po dvou nohou nebo zda budou mít velké zelené oči,“ konstatoval Levin. „Domníváme se však, že evoluční teorie nabízí jedinečný přídavný nástroj pro snahu o pochopení toho, jací mimozemšťané budou. A ukázali jsme několik příkladů typů silných predikcí, které s ním můžeme dělat.“

Zdroj: University of Oxford