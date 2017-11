Pozor na pendreky: Černá lékořice může způsobit problémy se srdcem

Černá lékořice má své nadšené příznivce i odpůrce. Někteří na ní nedají dopustit, zatímco podle jiných chutná (i vypadá) prostě strašně. Jen málokoho však napadne, že se jí dá docela dobře předávkovat.

US Food and Drug Administration v pondělí zveřejnil varovnou zprávu, v níž upozorňuje na to, že černá lékořice svým nadšeným konzumentům může způsobit problémy se srdcem. „Pokud je vám 40 a více let a jíte dvě unce černé lékořice denně po dobu nejméně dvou týdnů, můžete skončit v nemocnici s nepravidelným srdečním rytmem nebo arytmií,“ uvedl.

Dvě unce odpovídají přibližně 57 gramům, přičemž například oblíbené „pendreky“ mívají kolem 8 gramů. Hlavním problémem je přírodní látka glycyrrhizin, která se nachází v kořenu lékořice a ve vyšších dávkách ovlivňuje srdeční činnost.

Kyselina glycyrrhizinová totiž v organismu dokáže snížit hladinu sodíku a naopak snížit hladinu draslíku. A dočasný pokles draslíku u některých jedinců lehce vyvolá letargii, vysoký krevní tlak, městnavé srdeční selhání atd.

Podlel Lindy Katz z FDA se poté, co černou lékořici přestanete jíst, hladina draslíku obvykle vrátí na normální úroveň. V některých případech k tomu ale nedojde a důsledkem jsou nepříjemné zdravotní potíže.

Připomeňme, že v tradiční čínské medicíně se lékořice používá proti žaludečním vředům. Její údajné léčivé účinky však nebyly potvrzeny.

Zdroj: Business Insider