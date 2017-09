Průlomová studie otevřela cestu k novému způsobu boje proti srdečním chorobám

Kardiologové z celého světa se už dlouhou dobou zaobírali myšlenkou, že proti srdečním chorobám spojeným s ucpáváním cév by se dalo bojovat redukcí zánětu. A nyní – více než 20 let od objevu statinů, tedy silných léků snižujících hladinu cholesterolu – se podařilo vyvinout přípravek, který to podle všeho dokáže.

Tzv. canakinumab byl testovaný na vybrané, vysoce rizikové skupině lidí, kteří již někdy utrpěli srdeční záchvat a měli v krvi zvýšenou hladinu zánětlivých markerů. Pokles kombinované míry srdečních záchvatů, mrtvic a kardiovaskulárních úmrtí činil 15%. Zdá se však, že jedna konkrétní podskupina pacientů z tohoto léku bude mít větší užitek než jiné podskupiny.

Konkrétně jde o jedince, kteří první infarkt přežili a nyní trpí silným zánětem. Ten sice představuje přirozenou součást reakce organismu na infekci či zranění, ovšem navzdory současným terapiím zvyšuje hrozbu dalšího infarktu. Nemluvě o tom, že může lehce způsobit i jiné zdravotní problémy.

Na tomto místě je třeba podotknout, že takových lidí není rozhodně málo – David Goff z National Heart, Lung and Blood Institute odhaduje, že jen v USA jich najdete zhruba 3 miliony. „Řekl bych, že potenciální dopad na veřejné zdraví je opravdu značný,“ uvedl Goff.

Hlavní výhoda canakinumabu spočívá v tom, že na rozdíl od jiných podobných preparátů působí protizánětlivě, ale současně neovlivňuje hladinu cholesterolu. Právě díky tomu mohli vědci poprvé ukázat, že tento přístup kardiovaskulární rizika skutečně může snížit. Nyní ovšem bude zapotřebí další výzkum – z výše uvedeného v žádném případě neplyne, že jde o nějaký samospasitelný zázrak.

„Pro mě to je jako bychom vrátili čas až do roku 1994. Tehdy se objevil první statin a my jsme řekli, že je tu nová třída léků, která opravdu může mít vliv na infarkt a mrtvici,“ komentoval to Paul Ridker z Brigham and Women's Hospital. „Je to první krok, ale velký a velmi vzrušující.“

Zdroj: The Washington Post