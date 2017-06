„Robotičtí hadi“ by mohli cestovat pod povrchem Marsu

Je jasné, že v nadcházejících letech nás čeká řada velice zajímavých vesmírných dobrodružství. Lidstvo samozřejmě touží podívat se především na Mars, ale existují i plány robotických misí na Europu, Enceladus či Titan.

V dané souvislosti se ovšem nabízí otázka, jaký typ robotů vlastně zvolit. Například v případě Titanu – který má hustou atmosféru a nízkou gravitaci – jsou za nejlepší kandidáty považovány létající drony. Oproti tomu skalnatá místa (asteroidy, Měsíc, Mars…) by asi nejlépe prozkoumali robotičtí hadi, schopní putovat pod zemí.

Tento koncept před třemi roky navrhla skandinávská Foundation for Scientific and Industrial Research (SINTEF). V rámci projektu SERPEX začala zkoumat, jak by stroje napodobující pohyby hadů mohly být prospěšné posádce Mezinárodní vesmírné stanice. To je ale teprve začátek.

„Poněkud ambicióznější aplikace zahrnují potenciální aktivity na kometách a na Měsíci,“ uvedl v nedávném tiskovém prohlášení Aksel Transeth ze SINTEF.

Hlavní předností těchto robotů je skutečnost, že mohou být mnohem mobilnější než klasické šestikolové rovery. Lehce by tak pronikly i do obtížně přístupných míst, kde by odebíraly vzorky, ke kterým bychom se jinak nedostali. Stejně tak by bylo možné využívat je coby technické kontrolory a údržbáře - třeba na základně Moon Village (pokud skutečně bude vybudována).

Současná představa je taková, že robotičtí hadi by byli prostřednictvím kabelu spojeni s rovery, které disponují silnými energetickými zdroji. Zatím totiž není reálné, že by mohli fungovat na baterie. V tomto smyslu by se tedy chovali jako paže roveru, nicméně dokázali by cestovat autonomně. Nejprve však bude nutné vyřešit určité otázky – namátkou jaké senzory pro tyto roboty budou nejvhodnější.

Zdroj: Universe Today, Foto: SINTEF