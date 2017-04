Sonda Cassini vlétá mezi Saturnovy prstence!

Sonda Cassini konečně zamířila do mezery mezi Saturnem a jeho prstenci. Tato oblast je široká přibližně 2400 km a zatím zcela neprozkoumaná. NASA doufá, že Cassini by zde mohla získat zajímavé informace o původu prstenců.

Otázka, jak tyto pozoruhodné útvary vznikly, nedá spát celé řadě vědců. „Odpověď se liší podle prstence, o kterém diskutujeme,“ konstatoval Kevin Glazier, který na projektu Cassini pracoval přes 15 let.

Profesor planetární astronomie Mike Brown z Caltechu upozornil na skutečnost, že pokud by prstence vznikly zároveň se Saturnem, už by dávno neměly existovat. „Pomalu by se dostaly až k Saturnu a shořely. A přesto tam jsou. Takže jsou buď relativně nové, nebo se neustále regenerují,“ uvedl v rozhovoru pro Universe Today.

Podle jedné hypotézy prstence vytvořil nějaký kosmický objekt, který se v minulosti srazil se Saturnovým měsícem. Jisté je zatím jen to, že minimálně prstenec zvaný E-Ring se skutečně obnovuje – skládá se totiž z částic ledu zhruba mikronové velikosti, které ve vesmíru dlouho nevydrží a proto musí být průběžně doplňovány.

První průlet výše zmíněnou oblastí Cassini uskutečňuje právě dnes. V nadcházejících týdnech bude následovat přes 20 dalších. V polovině září pak sonda shoří ve vrchních vrstvách Saturnovy atmosféry.

Zdroj: NASA, Universe Today