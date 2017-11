Termální superkamera Viper pro automobily vidí úplně všechno

Autonomní vozy mohou analyzovat své okolí pomocí laserových i klasických radarů nebo běžných kamer s funkcí rozpoznávání objektů v obrazu. Izraelský startup AdaSky nicméně nabízí ještě jedno řešení. Tvrdí, že se mu jako prvním una světě podařilo zhotovit termální kameru s vysokým rozlišením a malými rozměry.

Říká ji Viper a ukázková videa skutečně stojí za to. Jedná se o zařízení velikosti několika centimetrů s vlastním ASIC čipem pro zpracovávání obrazu, který z infračervených dat vytáhne maximum.

Kamera Viper a jízda v tunelu:

Díky tomu by měl Viper nabídnout lepší výsledky než třeba LIDAR, který má problémy za deště, mlhy a sněhu, kterými laserový paprsek neprojde, nebo se láme. Klasický radar zase nemůže nabídnout takové rozlišení.

Kamera Viper a jízda proti Slunci:

AdaSky pochopitelně není jediným výrobcem infračervených kamer vhodných pro použití v automobilovém průmyslu, magazín IEEE Spectrum zmiňuje třeba kameru Autoliv, ta však stojí více než 2 000 dolarů a do svých nejvyšších modelů ji montují třeba BMV, Audi nebo Rolls-Royce. A přestože je poměrně drahá, trpí velmi nízkým rozlišením 0,08 megapixelů. Viper nabízí 0,3 megapixelů a obnovovací frekvenci 60 fps.

Kamera Viper a jízda v noci:

Největší výhodou Viperu je ale jeho skladnost. S průměrem kamery 2,6 centimetrů nezabírá tolik místa jako nepřehlédnutelné LIDARy, mohl by být tedy vkusně integrovaný do karoserie vozu, aniž by si toho kdokoliv všiml.