Umělý fotosyntetický systém umí čistit vzduch a produkovat energii

Výzkumníci z University of Central Florida vytvořili umělý fotosyntetický systém. Ten dokáže přeměňovat skleníkové plyny na čistý vzduch a současně produkuje energii. Jednoho dne by se tak mohl instalovat k zařízením vypouštějícím velké množství oxidu uhličitého.

Tým přišel na způsob, jak potřebnou chemickou reakci spustit v syntetickém materiálu zvaném MOF (metal-organic frameworks), který rozkládá CO2 na neškodné organické látky. „Tato práce je průlomová,“ konstatoval Fernando Uribe-Romo z UCF. „Přizpůsobovat materiály, které absorbují určitou barvu světla, je z vědeckého hlediska velmi obtížné. Ale ze sociálního hlediska přispíváme k rozvoji technologie, která může pomoct zredukovat skleníkové plyny.“

"Zpracovávat" viditelné světlo není vubec jednoduché. Existuje jen málo materiálů, které ho dokážou absorbovat, a většina z nich je velice drahá. Uribe-Romo se proto rozhodl použít kombinaci běžného netoxického kovu – titanu – a organických molekul, které plní úlohu jakýchsi světelných antén a jsou synchronizovány s modrou barvou.

Test provedený s modrým LED fotoreaktorem dopadl skvěle . CO2 se změnil na dvě redukované formy karboxylové kyseliny - formát a formamid. V obou jmenovaných případech se jedná o typ tzv. solárního paliva.

Dalším cílem je funkčnost tohoto systému ještě víc zefektivnit. Vědci budou rovněž zkoumat, zda dotyčnou reakci nemohou vyvolat i jiné vlnové délky viditelného světa.

„Hlavní myšlenkou je postavit stanice, které by třeba u elektráren zachytávaly velké množství CO2. Ten by byl nasán do stanice, prošel procesem a recykloval skleníkové plyny a zároveň vyprodukoval energii, která by se vrátila zpět do elektrárny,“ popsal Uribe-Romo.

Zdroj: University of Central Florida