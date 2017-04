V horninách z oblasti Mariánského příkopu byly nalezeny stopy organického materiálu

Jak hluboko pod mořskou hladinou se ještě může nacházet život? Na tuto otázku není úplně jednoduché odpovědět – některé organismy totiž dokážou existovat v překvapivě extrémních podmínkách.

Vědci nyní objevili stopy organického materiálu ve vzorcích serpentinitu vytažených z hloubky cca 10 kilometrů. Dotyčný materiál se prý velmi podobá tomu, který produkují mikrobi obývající poněkud přístupnější lokality.

„Zdokumentovali jsme organickou hmotu zapouzdřenou v klastech z oceánské serpentinitové bahenní sopky nad subdukční zónou Izu–Bonin–Mariana,“ uvádí studie publikovaná v Proceedings of the National Academy of Sciences.

Přestože původ této hmoty nelze přesně určit, z výsledků chemické analýzy plyne, že mohla vzniknout díky činnosti bakterií žijících hluboko uvnitř výše zmíněné sopky nebo pod ní.

Připomeňme, že v Mariánském příkopu naleznete nejhlubší (vůči hladině moře) místo Země – leží nedaleko ostrova Guam a podle měření provedeného v roce 2011 má 10 994 metrů.

Zdroj: Utrecht University