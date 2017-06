V jakém stavu je Škoda Fabia, která najela milion a čtvrt kilometrů?

Deset let brázdila české vozovky, po kterých najela 1 milion a 265 tisíc kilometrů. Co to s ní udělalo? To otestovala redakce Auta.cz a Světa motorů.

Život modré Fabie začal v roce 2005, kdy ji koupila spediční firma, jež toto doprovodné vozidlo využívala takřka každodenně. O více než 1,25 milionů km později došlo k proražení olejové vany a vůz se vrátil „domů“. Zakoupilo ho totiž oddělení propagace poprodejních služeb Škoda Auto.

Jako první přišlo na řadu představení Fabie. A nutno uznat, že informace o její historii jsou opravdu zajímavé:

To si nejdříve chtělo ověřit uraženou vzdálenost. Nicméně tachometr použít nešel, jelikož je jen šestimístný a po překročení milionové hranice se na obrazovce displeje zobrazí pouze šestice čárek. A tak nadešel čas pro technologie budoucnosti. Ty reprezentovala konektivní mobilní aplikace, která údaje načítá z GPS. Ta ukázala impozantní číslo: 1 265 544,7 km.

A pak už se šlo testovat. Nejprve motor - 1.9 TDI PD 74 kw AXR s točivým momentem 240 Nm. Ten prošel dvěma nutnými úpravami. Poté, co překonal milion kiláků, dostal novou repasovanou hlavu. Druhou vyžádanou změnou byla výměna klikové hřídele, zapříčiněná výše zmiňovanou nehodou s olejovou vanou.

Následovalo měření výkonu a emisí, které přineslo několik velkých překvapení:

Ve válcové zkušebně si však vedl skvěle. Díky turbu a chiptuningu se jeho výkon (88 kw) a kroutivý moment (322 Nm) dokonce zvedl.

Potíže nebyly ani se škodováckými tlumiči. Ty se sice měnili, ale i přesto měly odslouženo více než 500 000 kilometrů.

Testy uzavřela důkladná servisní prohlídka auta. Během té bylo samozřejmě odhaleno několik závad:

Horší to bylo s měřením emisí. První zkoušky, probíhající podle nového online protokolu, překračovali maximální hodnotu 0,8 1/m. Po vymetení sazí z výfuku, jehož potrubí je stále původní, se kouřivost snížila těsně pod povolenou hranici a Fabia (s odřenýma ušima) prošla.

Následná servisní prohlídka odhalila, že v nejhorším stavu byl zrezivělý spoj blatníku a prahu. Problémy trpěly i štíty brzdových kotoučů, které se prakticky odpařily a několikrát měněné museli být i silentbloky ramen přední nápravy.