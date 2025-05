Vyrobili jsme mýdlo na 3D tiskárně. Ano, fakt existuje i takový filament. Voní po olivách a cívka přijde na 45 dolarů

Zkraje roku prolétlo sociálními sítěmi několik videí, ve kterých kutilové na svých 3D tiskárnách vyráběli mýdlo a další podobné šílenosti. V redakci jsme si už sice vyzkoušeli ledacos včetně tisku paramagnetické lodičky, osobní hygiena nám ale byla doposud cizí.

Neodolali jsme, v košíku na e-shopu skončila testovací cívka a za měsíc dorazil balíček. Podívejte se na video, jak to nakonec celé dopadlo.

Video: Jak se vyrábí mýdlo na běžné domácí 3D tiskárně a opravdu čistí?

Exotické filamenty od amerického Timeplastu

Počkej Kubo, jak se proboha tiskne mýdlo? Vždyť to tuhé má voskovitou konzistenci, která by leda ucpala trysku a celou hlavu pečlivě opečovávané mašiny.

Odpověď před lety přinesl americký chemicko-technologický startup Timeplast Manuela Rendona, který se chlubí několika patenty, spoluprací s konglomerátem Nestlé a už nějaký čas vyvíjí celé spektrum exotických filamentů (tiskových strun) pro běžné domácí FDM/FFF 3D tiskárny s průměrem struny 1,75 mm.



Hořlavý filament Fire třeba pro výrobu svíčky

Říká jim TimeMass, ze 70 % je tvoří voda a podle druhu mají různé mechanické a chemické transformační vlastnosti. Zatímco Fire dokáže pomalu hořet jako vosk svíčky a z Plant Vitamin vytisknete květináč, který bude dodávat živiny vašemu fíkusu, Soap Gen 3 už podle svého názvu slouží k tisku (velmi tvrdého) mýdla.

Soap Gen 3 s olivovým olejem a kokoglukosidem

Jak už název napovídá, jedná se o ve vodě rozpustný filament, což není ve světě t3D tisku nic nového. Stejnou vlastnost mají i termoplasty PVA (polyvinylalkohol) a BVOH (butenediolvinylalkoholpolymer), které při multimateriálovém 3D tisku používáme k výrobě rozpustných podpěr (lešení).



Když vám dojde mýdlo, prostě si ho vytisknete

Soap Gen 3 má také základ v polymeru na bázi alkoholu, Timeplast ale do hrnce přihodil ještě:

uhličitan vápenatý, který najdete i v zubní pastě, povrchově aktivní látky a emulgátory kokoglukosid a glycerilsterát, které se starají o samotné čištění a zjemňují a hydratují pokožku, a ještě olivový olej a další esenciální oleje

350 gramů materiálu za 45 dolarů

Timeplast prodává mýdlový filament za baťovských 19,99 dolarů, zapomeňte ale na obvyklé kilogramové balení. Dostanete jen 0,77 liber materiálu, což po přepočtu dělá zhruba 350 gramů tiskové hmoty.



350 gramů mýdla za 45 dolarů

Útrata nakonec bude více než dvojnásobná, Fedex si totiž za dopravu do Evropy účtuje dalších 25 dolarů. Suma sumárum, celá tato legrace nás přišla na dobrých 45 dolarů (988 korun). Ale za ten test to prostě stálo.

Co nám dorazilo a jak se z toho tiskne?

Kvůli několika virálním šotům na sociálních sítích výrobce nestíhá, původní desetidenní čekací lhůta se proto nakonec protáhla na více než měsíc. Zkraje týdne ale před redakcí konečně zazvonil kurýr a přivezl malou krabičku.



Struna dorazila v laciné krabici bez zatavení do plastu a bez sušidla. Podle výrobce to při transportu nevadí a strunu budeme muset tak jako tak vysušit. Zároveň prý chtěl šetřit životní prostředí

Po otevření mě trošku vyděsilo, že cívka nebyla nijak zatavená a chráněná před vlhkostí, uvnitř ale čekal lístek, že je to tak v pořádku, vlhkost prý strunu konzervuje a před samotným tiskem ji budu muset tak jako tak pořádně vysušit. Výrobce doporučuje alespoň 120 minut při 100 °C, anebo dlouhé hodiny při 50 °C.

Na kartě How to print přímo v e-shopu najdete i tiskové parametry. Není to úplně pro začátečníky, musíte umět ovládat svůj tiskový software, ale já si v PrusaSliceru jednoduše upravil existující profil pro podobný a ve vodě také rozpustný termoplast PVA.



Na tiskový profil pro váš slicer zapomeňte. Musíte si ho upravit sami podle návodu. Ale nebojte se, důležitá je hlavně teplota a rychlost

Tiskne se při 240 °C a s podložkou na 95 °C, aby první vrstvy dobře přilnuly k plátu. Filament je velmi měkký, předchozí zkušenosti s Flexem a dalšími ohebnými materiály jsou proto rozhodně výhodou.

Core One se s mýdlem poprala na jedničku

Mýdlo jsme tiskli na české mašině Core One od Prusa Research s její výchozí 0,4mm HF tryskou a nenarazili jsme na žádnou větší komplikaci. Ohebná struna se nezasekla v dlouhých vodících trubičkách a bez problému prošla také tiskovou hlavou Nextruder. Výrobce sice doporučuje tisk s 0,8mm tryskou (více mýdlové hmoty v jedné vrstvě), 0,4mm standard ale rozhodně nebude překážkou.



Kostka mýdla bez komplikací

Jen ještě budeme muset doladit retrakci (vysunutí filamentu při netiskovém přejezdu hlavy), protože z trysky hodně odtékají zbytky – hmota stringuje –, takže na složitějších modelech zůstává chmýří.

Případní zájemci musejí počítat také s tím, že je struna na cívce natočená docela lajdácky, takže je místy zasukovaná.

Je to opravdu mýdlo? No... Definujte mýdlo!

Tak a teď to nejdůležitější. Bude výsledkem opravdu mýdlo? Pokud vyrobíte oblý tvar bez žádných ostrých pitomostí, aby se rozpustný materiál na rukou co nejvíce smáčel, bude to alespoŇ trochu fungovat. Určitě ale nepočítejte s pěnou.



U složitých modelů už může mýdlový filament silně stringovat. Budeme muset ještě doladit retrakční pohyby. Na stranu druhou, jemné chmýří se rozpustí při prvním použití pod horkou vodou

Kokoglukosid pění jen velmi mírně, v horké vodě si ale okamžitě všimnete rozpouštění a olejovité konzistence povrchu. Díky esenciálním olejům a glycerinu budete mít zároveň po osušení rukou pocit, jako byste použili krém na ruce.

Těžko říci, co by na to řekli dermatologové a celé je to především pořádná geekovina – to ostatně tvrdí i sám výrobce: „Basically, it’s a next-gen soap. Printable and unapologetically weird“ –, ale rozhodně to něco udělalo. No, snad nám ty ruce do zítřka neupadnou.