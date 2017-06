Výzkum rakoviny jater ukázal, že jsou nádorové buňky „malí chytří bastardi“

Pokud jde o rakovinu, obvykle píšeme články o nových možnostech léčby. Občas však dojde i k situaci, že během dalšího výzkumu nějakého slibně vypadajícího postupu je nalezena velká slabina. Přesně to se nyní stalo odborníkům, kteří se v souvislosti s rakovinou jater zaměřili na myšlenku zablokování metabolického procesu zvaného lipogeneze.

Členové týmu ke svému nemalému zděšení zjistili, že pokud tuto metodu aplikují na myši, dojde ke zdvojnásobení počtu nádorů – což rozhodně nebyl výsledek, který předpokládali.

„Náš objev byl naprosto neintuitivní, ale jasně ukazuje, že jakákoliv budoucí léčba rakoviny jater těmito léky bude vyžadovat opatrný přístup, neboť by mohla mít neočekávané následky,“ uvedl Kyle Hoehn z University of New South Wales (UNSW).

Lipogeneze přeměňuje cukry na tuky, který v procesu růstu nádorových buněk hraje důležitou roli. Zablokování lipogeneze zlepšilo antioxidační obranný systém buněk, což v podstatě umožnilo poškozeným prekancerózním (předrakovinným) buňkám přežít.

A aby toho nebylo málo, nádorové buňky si s nedostatkem tuku vcelku hravě dokázaly poradit – prostě ho začaly více krást z krevního řečiště a současně efektivněji využívat.

„Zdá se, že rakovinné buňky vždy mají řešení… Jsou to malí chytří bastardi,“ komentoval to Hoehn.

Zdroj: UNSW