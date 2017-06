Změnit vodu na víno zatím nedokážeme. Ale slanou vodu na sladkou ano!

Vědci našli nový způsob, jak pomocí solární energie získat sladkou vodu ze slané. Ten by mohl představovat zásadní průlom v oblasti odsolování.

V současné době se k odsolování používají drahá a energeticky náročná zařízení, která přivádějí slanou vodu k varu. Unikající pára je následně zachycována a kondenzována, čímž vzniká voda bez soli. Netřeba asi dodávat, že spotřeba tepla rozhodně není nízká.

Metoda, kterou vyvinul tým vedený odborníky z Center for Nanotechnology Enabled Water Treatment (NEWT) při Rice University, by to mohla změnit. Využívá tzv. membránové destilace – horká slaná voda proudí po jedné straně porézní membrány, zatímco studená sladká voda po straně druhé.

Výsledkem je, že vodní pára je jaksi odtahována z horké na studenou stranu. Energetické náklady jsou ovšem stále významné. Proto vědci tuto techniku vylepšili – přidali k membráně upravené nanočástice, které dokážou „topit“ slunečním světlem. Díky tomu se membrána částečně ohřívá sama o sobě.

Tato inovativní technologie dostala název „nanophotonics-enabled solar membrane distillation“, tedy NESMD. Její autoři doufají, že usnadní život lidem, kteří nemají přístup k čisté pitné vodě. Ti by si v budoucnu mohli membránu kupovat ve formě panelů, ne nepodobných těm solárním.

"V závislosti na požadované rychlosti produkce vody lze vypočítat, kolik membrány budete potřebovat,“ uvedl v tomto kontextu Qilin Li z Rice University. „Například pokud potřebujete 20 litrů za hodinu a víte, že metr čtverečních panelů vyprodukuje 6 litrů za hodinu, objednáte si něco málo přes 3 čtvereční metry panelů.“

Zdroj: Rice University