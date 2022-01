10 asteroidů, které v roce 2022 nejtěsněji minou Zemi. Tři se dostanou blíž než Měsíc

Kromě naší Země a dalších sedmi planet obíhá kolem Slunce také obrovské množství menších i větších asteroidů. Oběžná dráha některých z nich kříží nebo se značně přibližuje k orbitě naší planety. Připravili jsme pro vás již tradiční kalendář deseti vesmírných objektů, které se v roce 2022 nejvíce přiblíží k Zemi.

Při čerpání informací jsme vycházeli z databáze Centra pro studium objektů blízkých Zemi (Center for Near Earth Object Studies), o které jsme psali ve článku Řítí se na Zemi asteroid? Na webu NASA zjistíte, jak je to doopravdy. Očekávané objekty jsme seřadili podle vzdálenosti a v článku je uvádíme podle data, kdy se nejvíc přiblíží k naší planetě. Datum vychází z americké databáze – pro Evropu se může v některých případech o jeden den lišit.

2022 AT2 - 15. ledna 2022

Hned v úvodu roku nás čeká jedno z blízkých vesmírných setkání. K naší planetě se 15. ledna přiblíží asteroid označovaný jako 2022 AT2. Tentokrát se nemusíme ničeho obávat – je poměrně malý (jeho rozměry jsou 11 až 24 metrů) a Zemi mine ve vzdálenosti 0,00485 astronomických jednotek, tedy asi 725 tisíc kilometrů. To je skoro dvakrát více, než je vzdálenost Měsíce.

2022 AT2

Dle dosavadních výpočtů objekt oběhne kolem Slunce jednou za 629 dní, přičemž nejblíže se dostává na vzdálenost 0,96 astronomických jednotek (je tedy nepatrně blíže než Země), naopak nejdále ho můžeme najít až za oběžnou dráhou Marsu ve vzdálenosti 1,91 AU.

2022 AT2 je jednou z letošních novinek. Odhalen byl teprve nedávno - 7. ledna tohoto roku – a od té doby byl pozorován několika astronomickými observatořemi z celého světa. Lze tedy předpokládat, že některé informace o tomto objektu budou ještě upřesněny.