10 nejlepších stavebnic Lego ze světa filmů a seriálů. Harry Potter, Star Wars a Sám doma

Stavebnice obsahuje 3957 dílků a je určena pro stavitele od 18 let. Model domu McCallisterových měří 27 centimetrů na výšku, 34 centimetrů na šířku a 37 centimetrů do hloubky. Set obsahuje pět minifigurek – Kevina, jeho matku Kate, zloděje Harryho a Marva a souseda Marleyho, plus dodávku zlodějů. | Zdroj: LEGO