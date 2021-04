10 vědeckých omylů aneb i ti nejchytřejší se občas spletou

Ještě v sedmnáctém století se dle informací z Bible podařilo vypočítat přibližné stáří Země. Ta měla být „vytvořena“ v roce 4004 před naším letopočtem. Odhady vědců se v minulosti pohybovaly v rámci milionů let. Podle posledních informací z radioaktivního datování je stáří Země přibližně 4,54 miliard let . Výsledky byly potvrzeny i ze zkoumání meteoritů a měsíčních vzorků.

To ale k vědecké práci zkrátka patří a někdy může chybná představa umožnit vytvoření té správné. Mnohem důležitější je totiž představivost a nové nápady, pohledy a směry. I když může být většina z nich na hranici nesmyslů, jeden podivný a nepředstavitelný nápad třeba bude ten pravý.

Frenologie je také skvělou ukázkou, jak lze nesmyslný předpoklad škálovat a rozpracovat do velkých rozměrů. Jak je důležité, aby se objevila kritická a nezaujatá analýza od jiných vědců, kteří nejsou v dané teorii „utopeni“.

Prvního označení pseudovědy se dočkala takzvaná frenologie , která pod záštitou rádoby odborných závěrů popisovala souvislost tvaru lebky s charakterovými rysy lidí. Podle této teorie bylo možné odhalit budoucí trestance pouze z tvaru jejich lebky. To se ale naštěstí podařilo vyvrátit a tato pseudověda byla nakonec zavrhnuta.

Dlouhou dobu i sám Leonardo da Vinci totiž předpokládal, že těžší objekty padají k zemi rychleji než ty lehčí. Isaac Newton později Galileovu teorii rozvinul do všeobecných zákonů gravitace, Einstein pak znalosti posunul do vesmírných rozměrů.

Do té doby totiž panoval názor, že v srdci je ukryta duše a inteligence člověka, oběh krve místo toho zajišťují játra. Dnes už přitom srdce, tuto organickou pumpu, dokážeme v případě potřeby i vyměnit.

Srdce je nejdůležitější části oběhového systému pro přenos živin v krvi. Za tento objev může William Harvey , který zkoumal a odhalil funkce tohoto systému. Za své názory byl zesměšňován, ale to už je úskalí průkopníků.

Člověk používá jen 10 % mozku

Mylné tvrzení, které se poprvé objevilo v jednom z filozofických materiálů „The Energies of Men z roku 1907. Mozek je v průběhu dne i noci, kdy dochází k opravám a restrukturalizaci paměti, využíván v rámci celé své struktury. Prověřily to i dlouhodobé testy pomocí magnetické rezonance.



Energetická spotřeba lidského mozku dle měření pomocí PET

Pokud jde o srovnání energetické náročnosti, lidský mozek spotřebuje přibližně 20 % energie, zbylých 80 % je určeno pro ostatní procesy těla a orgány. I když lidský mozek tvoří jen 2 % hmotnosti těla, vyžaduje 25 % celkového množství kyslíku nebo třeba i 25 % celkové dostupné glukózy.