10 vesmírných objektů, které v roce 2021 těsně minou naši planetu

Kromě osmi planet je součástí naší soustavy také nespočet planetek, asteroidů a dalšího „vesmírného harampádí“. Některé pří svém putování kolem Slunce křižují dráhu Země a leckdy se dostávají až do její těsné blízkosti. Vybrali jsme deset známých asteroidů, které v tomto roce kolem naší planety proletí v nejmenší vzdálenosti.

Při čerpání informací jsme vycházeli z databáze Centra pro studium objektů blízkých Zemi (Center for Near Earth Object Studies), o které jsme psali v srpnu 2019 ve článku Řítí se na Zemi asteroid? Na webu NASA zjistíte, jak je to doopravdy. Očekávané objekty jsme si seřadili podle vzdálenosti a v článku je uvádíme podle data, kdy se nejvíc přiblíží k naší planetě. Datum vychází z americké databáze – pro Evropu se může v některých případech o jeden den lišit.

Každopádně nám do žebříčku mohou během roku zasáhnout i objekty, o kterých zatím nevíme. Třeba loni v srpnu proletěl jen 2 950 km od Země asteroid velikosti osobního automobilu a astronomové si ho všimli, až když se od naší planety vzdaloval.

2020 YE5 - 22. ledna 2021

Už 22. ledna mine naši planetu jeden z objevů loňského roku – asteroid 2020 YE5, objevený v 18. prosince 2020. Z pohledu „blízkých návštěvníků“ patří rozhodně k těm větším – astronomové odhadují jeho rozměry mezi 19 a 42 metry.

Od objevu mají astronomové tento objekt „v hledáčku“ a průběžně sledují, jak se přibližuje k Zemi. Výpočty ukazují, že nejblíže bude 430 528 kilometrů, což je 1,12násobek vzdálenosti Měsíce. Poté bude pokračovat směrem k Venuši, jejíž trajektorii však nekřižuje.



2020 YE5

2020 YE5 poté 9. dubna opět protne orbitu Země, nicméně tentokrát bude v podstatně větší vzdálenosti bezmála 66 milionů kilometrů. Pak se vydá na dlouhou pouť až daleko za oběžnou dráhu Marsu. Jeden oběh kolem Slunce trvá tomuto objektu 788 dnů, tedy více než dva roky.