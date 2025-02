12 netradičních map České republiky, které jste ještě nikdy neviděli

S pomocí těch to dat jsme v minulosti několikrát zalili české a moravské nížiny oceánem v nízkém i velmi vysokém rozlišení a prováděli další lumpárny.

To vše se dá vytáhnout ze surových otevřených dat Českého úřady zeměměřického a katastrálního, se kterými můžeme pracovat v mnoha kartografických programech a postavit si zcela zdarma mapu na míru. Dobře poslouží třeba QGIS .

Jak by vypadala mapa Česka, kdybychom ji znázornili jen jeho vodstvem, půdorysy hřbitovů nebo třeba všemi lávkami, mostky a jezy? Budou jich tisíce, nebo snad desetitisíce?

Když se řekne mapa, každý si představí možná trošku zjednodušený (ale zároveň co nejpodrobnější) obraz reality. Tentokrát na to půjdeme ale trošku jinak a mapu rozložíme na prvočinitele.

České hřbitovy

Začněme lehce morbidně. Každá česká víska má kdesi u kostelíku nebo za obcí malý hřbitov. No dobrá, ale co kdybychom je chtěli všechny spočítat a změřit? Jak by vypadala mapa Česka vyjádřená výhradně jejich půdorysy? Takto:



Co černý flíček, to jeden český hřbitov

Těch flíčku je docela hodně, viďte? Ale jsou to opravdu skutečné plochy, anebo jen tečky? Tak tedy mapu trošku přiblížíme na tři největší česká města a pro přehlednost do slepé mapy slabě vykreslíme také budovy a vodstvo, abyste každé z měst snadno identifikovali.

Jen pro představu, takových hřbitovních flíčků je v mapě dohromady více než pět tisíc a jejich souhrnná plocha činí zhruba 50 kilometrů čtverečních.

Když bychom tedy všechny tyto hřbitůvky i velké centrální hřbitovy velkoměst poskládali do jednoho superhřbitova, bude mít zhruba rozměry čtverce 7 × 7 kilometrů!



Náš hypotetický český superhřbitov promítnutý nad Prahou

Mapu jsme vytáhli z digitálního geografického modelu České republiky v rozlišení a detailu 1:50 000 – Data50 a vše zpracovali v úvodu zmíněném svobodném kartografickém a analytickém balíku programů QGIS.

Přesnost ploch hřbitovů a dalších zjištěných zajímavostí v následujících kapitolách se tedy váže právě k tomuto mapovému rozlišení a nemusí být na centimetr přesné.