15 letních novinek ze světa Lego. Shelby Cobra, Lamborghini Revuelto a další stavebnice pro malé i velké techniky

Léto je v plném proudu a s ním i vlna čerstvých novinek ze světa kostiček Lego. Připravili jsme pro vás velký přehled toho nejzajímavějšího, co se objevilo nebo se v nadcházejících týdnech a měsících objeví na pultech, a nabídka je letos skutečně pestrá. Naše společná cesta povede od burácejících motorů ikonických supersportů, přes rušné ulice velkoměsta, až po tichou majestátnost pohádkových zámků a za hranice vesmírného průzkumu. Ať už patříte mezi dospělé sběratele, kteří hledají projekt na dlouhé večery a budoucí ozdobu své pracovny, nebo sháníte robustní hračku pro své ratolesti, která podnítí jejich fantazii, z této nabídky si jistě vyberete. Provedeme vás světem propracovaných modelů pro fajnšmekry, funkčních strojů z řady Technic i akčních sad plných herních prvků. Pojďme se tedy společně podívat, co si pro nás dánští mistři tentokrát připravili. Shelby Cobra 427 S/C (10357) Model Shelby Cobra 427 S/C z řady Lego Icons cílí na dospělé stavitele, kteří ocení nejen výsledek, ale i samotnou cestu k němu. Předlohou je naprosto ikonický sporťák z 60. let, který vznikl spojením lehkého britského šasi a brutálního amerického osmiválce. Výsledkem bylo auto, které na závodních tratích nahánělo hrůzu i mnohem dražší konkurenci.

Shelby Cobra 427 S/C (10357) Stavebnice se skládá z 1241 dílků, což slibuje příjemně strávený večer nebo dva. Nejde o statický model, ale o propracovanou repliku. Pod kapotou najdete detailní motor V8, řízení je plně funkční a samozřejmě můžete otevřít dveře, kufr i kapotu. Lego se zde soustředilo na detaily, které dělají z obyčejné skládačky skutečný sběratelský kousek pro automobilové nadšence.

Shelby Cobra 427 S/C (10357) Hotový model s rozměry 30 cm na délku a 14 cm na šířku se na poličce rozhodně neztratí. Kromě typické modré karoserie s bílými pruhy potěší i vtipné doplňky, jako jsou box s nářadím do kufru, hasicí přístroj nebo stodolarová bankovka. Je to přesně ten typ modelu, který nedělá ostudu v žádné pracovně a stane se skvělým tématem k hovoru s kolegy nebo s návštěvou. Oficiální cena: 3799 Kč; sada bude dostupná od 4. července 2025

The Simpsons: Krusty Burger (10352) Opouštíme svět naleštěných sporťáků a míříme do Springfieldu, a to rovnou do jednoho z nejznámějších podniků rychlého občerstvení v televizní historii. Stavebnice Krusty Burger z řady Lego Icons je poctivou porcí nostalgie pro všechny, kdo vyrůstali se seriálem Simpsonovi. Nečekejte žádnou michelinskou restauraci, ale dokonale věrné ztvárnění místa, kde si Homer tak rád dává nezdravé, ale o to lákavější hamburgery.

The Simpsons: Krusty Burger (10352) Uvnitř krabice na vás čeká 1635 kostek, a především velkorysá nadílka sedmi minifigurek. Kromě Homera, Barta a Lízy dostanete i samotného klauna Krustyho, jeho úhlavního nepřítele Leváka Boba, policistu Loua a věčně utrápeného Teenagera s pisklavým hlasem. Samotná budova restaurace se dá navíc otevřít, takže získáte perfektní přístup do vybaveného a detailního interiéru, což oceníte při hraní i vystavování.

The Simpsons: Krusty Burger (10352) Hotový model měří na výšku úctyhodných 23 cm a na šířku 24 cm. Interiér je plný odkazů na seriál, od fritézy a automatu na Buzz Colu až po bazének s míčky a pult s pokladnami. Právě tyto detaily dělají ze stavebnice mnohem víc než jen budovu z kostek – je to malý kousek animovaného světa, který dokonale oživí každou poličku a zaručeně vyvolá úsměv na tváři každého znalce springfieldských reálií. Oficiální cena: 5099 Kč

Zámek Neuschwanstein (21063) Po komerční ikoně ze Springfieldu se přesouváme k ikoně architektonické. Máme tu čest s novým ztvárněním bavorského zámku Neuschwanstein, který patří do prestižní řady Lego Architecture. Předlohou je zde romantický sen krále Ludvíka II., stavba tak pohádková, že se stala hlavní inspirací pro slavný zámek z loga společnosti Disney. Tato stavebnice je tak poctou nejen historické památce, ale i jednomu z nejznámějších symbolů popkultury vůbec.

Zámek Neuschwanstein (21063) Stavebnice určená dospělým stavitelům se skládá z úctyhodných 3455 dílků, takže určitě nepůjde o práci na jedno odpoledne. Lego slibuje využití nových stavitelských technik k co nejvěrnějšímu zachycení složitých věží, věžiček a střech. Velmi zajímavý je nápad s možností výměny listí na okolních stromech, díky čemuž si můžete vybrat, zda zámek zasadíte do letní, či podzimní krajiny.

Zámek Neuschwanstein (21063) Výsledný model je skutečně majestátní, s šířkou 46 cm a výškou 31 cm se stane nepřehlédnutelnou dominantou každé místnosti. Nejde o hračku, ale o prémiový výstavní kus pro milovníky cestování, historie a architektury. Je to přesně ten typ projektu, u kterého si člověk dokonale vyčistí hlavu a na jehož konci stojí nejen krásný model, ale i pocit hrdosti na dokončené dílo. Oficiální cena: 6899 Kč; sada bude dostupná od 1. srpna 2025

Disney Pixar Luxo Jr. (21357) Tentokrát opustíme kamenné zdi a ponoříme se do historie počítačové animace. Před sebou máme stavebnici, která je oslavou postavičky Luxo Jr., tedy legendární lampičky od studia Pixar. Pro mnohé je to jen symbol z úvodní znělky, ale ve skutečnosti jde o hrdinu krátkého filmu z roku 1986. Ten byl prvním snímkem vytvořeným pomocí počítače (CGI), který získal nominaci na Oscara.

Disney Pixar Luxo Jr. (21357) Stavebnice z řady Lego Ideas, která vznikla na popud samotných fanoušků, se skládá z 613 dílků a je určena pro dospělé stavitele. Cílem nebylo postavit jen statickou lampu, ale plně pohyblivý model, který dokáže napodobit hravé poskakování a otáčení filmové předlohy. Právě vdechnutí emocí a života do obyčejného předmětu bylo kdysi revoluční. Součástí je i ikonický míč s červenou hvězdou, bez kterého by scéna nebyla kompletní.

Disney Pixar Luxo Jr. (21357) Hotový model je vysoký 29 cm a bude se skvěle vyjímat na každém pracovním stole. Tvůrci navíc potěšili skvělým detailem – míč lze otevřít a uvnitř najdete skryté odkazy na další slavné filmy od Pixaru. Nejde tedy jen o poctu jedné postavičce, ale o malý oltář pro všechny fanoušky animovaných filmů a průkopnických technologií. Oficiální cena: 1699 Kč

Letadlo pro přepravu raketoplánů (10360) Zůstáváme ve světě techniky, ale tentokrát se odlepíme opravdu vysoko od země. Máme tu fascinující stavebnici, která vzdává hold jedné z nejneobvyklejších leteckých souprav v historii. Jde o letadlo Boeing 747 ve speciální úpravě, které sloužilo agentuře NASA jako nosič raketoplánů. Konkrétně máme na zádech legendárního Jumba prototyp raketoplánu Enterprise, který dláždil cestu svým kosmickým sourozencům.

Letadlo pro přepravu raketoplánů (10360) Model pro dospělé fanoušky letectví a kosmonautiky se skládá z 2417 dílků, což slibuje pořádnou stavitelskou výzvu. Lego si dalo záležet na technických detailech. Největší dojem na nás udělal plně funkční a zatahovatelný osmnáctikolový podvozek Boeingu. Raketoplán má odnímatelné motory i podvozek, které lze navíc uložit do nákladového prostoru nosného letadla.

Letadlo pro přepravu raketoplánů (10360) Hotové dílo je naprosto majestátní. S délkou 63 cm a rozpětím křídel přes 53 cm se jedná o jeden z těch modelů, které se stanou absolutní dominantou každé sbírky. Součástí balení je i pevný podstavec a informační štítky pro oba stroje, což jen podtrhuje sběratelský charakter. Není to jen hračka, ale kus historie dobývání vesmíru, zhmotněný v kostkách Lego. Oficiální cena: 5899 Kč

Výkonný vyprošťovací odtahový vůz s jeřábem (60467) Po velkých sběratelských modelech se přesouváme do rušných ulic Lego City, kde je hlavní prioritou hratelnost a akce. Máme tu pořádný kus techniky pro malé záchranáře od osmi let – výkonný vyprošťovací vůz. Nejde jen o tak ledajakou odtahovku, ale o takzvaný „rotátor", tedy speciál s plně otočným jeřábovým ramenem, který je určen pro ty nejsložitější zásahy a vyprošťování z příkopů.

Výkonný vyprošťovací odtahový vůz s jeřábem (60467) Srdcem této stavebnice, která čítá 793 dílků, jsou bezesporu její mechanické funkce. Děti si mohou vysunout stabilizační podpěry pro zajištění vozu, otáčet jeřábem o 360 stupňů a pomocí zadního zvedáku a navijáku naložit porouchané vozidlo. Aby byla hra kompletní, je v balení i druhý vůz – sklápěčka, která zjevně měla nehodu a je třeba ji odtáhnout. Tím pádem se nabízí okamžitý herní scénář.

Výkonný vyprošťovací odtahový vůz s jeřábem (60467) Hotový odtahový vůz je dlouhý úctyhodných 28 cm a spolu se třemi minifigurkami a spoustou doplňků, jako jsou kužely či nářadí, tvoří perfektní sadu pro kreativní hraní. Toto není model určený primárně na poličku, ale na koberec dětského pokoje, kde zažije nespočet záchranných misí. Je to skvělý způsob, jak dětem hravou a srozumitelnou formou přiblížit fungování skutečné těžké techniky. Oficiální cena: 1949 Kč

Modré auto Chevrolet Corvette Stingray (42217) Po pracovních strojích se vracíme zpět ke sportovním vozům, tentokrát ale do světa řady Technic. To znamená, že nepůjde jen o vzhled, ale především o funkční mechaniku. Podíváme se na americkou ikonu, moderní Chevrolet Corvette Stingray. Tento model, určený pro mladé techniky od devíti let, je skvělou a dostupnou bránou do světa ozubených kol, pístů a převodů.

Modré auto Chevrolet Corvette Stingray (42217) Stavebnice se skládá ze 732 dílků a jejím jádrem jsou funkční prvky. Kromě otevíracích dveří a kapoty zde najdeme řízení, které se pohodlně ovládá kolečkem na střeše. Hlavní hvězdou je ale pohonné ústrojí. Model má osmiválcový motor s pohyblivými písty a také plně funkční diferenciál, tedy zařízení, které umožňuje kolům na jedné nápravě otáčet se v zatáčkách různou rychlostí.

Modré auto Chevrolet Corvette Stingray (42217) Hotový model je dlouhý 27 cm a díky výrazné modré barvě se bude skvěle vyjímat na poličce. Jeho hlavní síla ale tkví v tom, že není jen na koukání. Je to názorná, a hlavně zábavná ukázka základních principů automobilové techniky. Právě takové stavebnice dokážou v dětech probudit zájem o techniku a ukázat jim, že za elegantní karoserií se skrývá fascinující svět mechaniky, který stojí za to prozkoumat. Oficiální cena: 1469 Kč

Žlutý buldozer (60466) Zůstáváme ve světě techniky, ale od rychlých sporťáků se přesouváme k nepostradatelnému dříči každé stavby. Před námi je klasika v moderním pojetí – velký žlutý buldozer z řady Lego City. Tato stavebnice, určená pro kluky a holky od osmi let, je oslavou surové síly a funkčnosti. Na první pohled zaujme masivními pásy, které dávají stroji jeho charakteristický vzhled a stabilitu v náročném terénu.

Žlutý buldozer (60466) Model se skládá z 682 dílků a jeho kouzlo spočívá v kombinaci robustního vzhledu a hravých funkcí. Děti mohou ovládat obří přední radlici pro hrnutí materiálu a také dvojitý zadní rozrývač, který v reálném světě slouží k rozrušení tvrdé a kamenité půdy. Velmi nás zaujal chytrý detail v podobě imitace motoru – když děti buldozer tlačí, písty se pohybují a ventilátor chladiče se otáčí.

Žlutý buldozer (60466) Hotový stroj je dlouhý 24 cm a působí opravdu bytelně. Součástí balení jsou i tři minifigurky (řidič a dva dělníci) a drobné doplňky, takže o náměty na hraní nebude nouze. Tento buldozer je přesně tím typem hračky, která není určena k nečinnému stání na poličce. Patří na pomyslné staveniště uprostřed pokoje, kde bude plnit náročné úkoly a rozvíjet dětskou fantazii a lásku k technice. Oficiální cena: 1469 Kč

Kolový nakladač Volvo L120 Electric (42209) Vracíme se do světa Lego Technic, ale tentokrát s pohledem do budoucnosti. Máme tu čest s kolovým nakladačem Volvo L120, a to v jeho plně elektrické verzi. Je fajn vidět, že Lego reflektuje nejen osvědčené klasiky, ale i nejmodernější trendy, jako je přechod na čistou energii u těžké techniky. Tento model, určený pro stavitele od devíti let, je tak nejen hračkou, ale i malou lekcí o udržitelnosti.

Kolový nakladač Volvo L120 Electric (42209) Stavebnice čítající 973 dílků je věrná principům řady Technic. Srdcem modelu je funkční kloubové řízení, tedy charakteristické „zalomení v pase“, které těmto strojům umožňuje manévrovat ve stísněných prostorech. Pomocí ozubených koleček a ovladačů mohou děti zvedat, spouštět a vyklápět masivní přední lžíci, přesně jako u skutečného stroje. Pod kapotou pak najdete ukázku rotujících převodů, které přibližují vnitřní mechaniku.

Kolový nakladač Volvo L120 Electric (42209) Jelikož jde o elektrický stroj, zaujal nás jeden detail. Samotný model sice není motorizovaný, ale součástí balení je nabíjecí stanice. Děti si tak mohou hrát na celý cyklus práce a následného dobíjení, což podporuje fantazii a téma ekologického provozu. S délkou 35 cm jde o pořádný kus techniky, který je chytrou a moderní hračkou, představující budoucnost stavebnictví. Oficiální cena: 2449 Kč

Nákladní auto s laboratoří pro průzkumníky Arktidy (60471) Z civilizace a stavenišť se opět vydáváme do divočiny, tentokrát do nehostinných končin ledové Arktidy. Lego City vás zve na dobrodružnou expedici, jejímž srdcem je naprosto parádní nákladní auto s laboratoří. Nejde o obyčejný náklaďák, ale o plnohodnotnou mobilní základnu, která je navržena pro přežití v extrémních podmínkách. Stavebnice s 1064 dílky je určena pro zkušenější stavitele od osmi let.

Nákladní auto s laboratoří pro průzkumníky Arktidy (60471) Samotné vozidlo je monstrum. Kloubová konstrukce a odpružení všech šesti kol mu zaručují průchodnost v hlubokém sněhu a náročném terénu. To nejlepší se ale skrývá uvnitř. Celý obytný modul lze otevřít a odhalit tak propracovaný interiér. Naleznete zde nejen kabinu řidiče a vědeckou laboratoř, ale i kompletní zázemí s kuchyní, ložnicí a koupelnou. Je to soběstačný domov pro polární dobrodruhy.

Nákladní auto s laboratoří pro průzkumníky Arktidy (60471) Síla této sady ale tkví v její komplexnosti. Kromě obřího, 38 cm dlouhého vozu dostanete i samostatný sněžný skútr, tajuplnou ledovou jeskyni, a hlavně celou posádku. Pětice minifigurek pokrývá všechny potřebné profese a jako bonus jsou tu i tři figurky arktických vlků. Je to zkrátka kompletní svět v jedné krabici, který dětem poskytne vše potřebné pro vyprávění vlastních napínavých příběhů z polárních plání. Oficiální cena: 2799 Kč

Honička v policejní lodi (60456) Po velkých vozidlech se vracíme k naprostému základu a nestárnoucí klasice tématu Lego City. Čeká nás akční honička, tentokrát ovšem na vodní hladině. Proti sobě stojí rychlý policejní člun a menší motorový člun padoucha, který se právě snaží zmizet s ukradeným rubínem. Jedná se o ideální startovací sadu pro malé strážce zákona od šesti let, čemuž odpovídá i přívětivý počet 264 dílků.

Honička v policejní lodi (60456) Hlavní trumf této stavebnice tkví v její konstrukci. Nejde jen o modely, které napodobují – oba čluny jsou navrženy tak, aby skutečně plavaly. Hra se tak z koberce může bez problémů přesunout do vany, bazénku nebo třeba k rybníku. To dává zcela nový rozměr. Větší policejní člun je dlouhý 31 cm a na palubě má kromě kokpitu pro dva policisty také malou celu pro dopadeného zločince.

Honička v policejní lodi (60456) Aby byla honička kompletní, v krabici najdete tři minifigurky – dva policisty a jednoho padoucha. Scénu navíc skvěle doplňuje figurka žraloka, která může do pronásledování vnést nečekaný zvrat. Celkově jde o velice povedenou a dynamickou sadu, která dětem nabídne spoustu zábavy nejen při stavění, ale hlavně při následných vodních hrátkách. Oficiální cena: 699 Kč

Aston Martin Valkyrie (42208) Opouštíme svět praktických strojů a vracíme se k automobilům, tentokrát však na absolutní technologický vrchol. Máme tu co do činění s modelem Aston Martin Valkyrie z řady Lego Technic. A pozor, toto není jen obyčejný sporťák. Valkyrie je takzvaný hypercar, v podstatě Formule 1 schválená pro běžný provoz, na jejímž vývoji se podílel i geniální konstruktér Adrian Newey.

Aston Martin Valkyrie (42208) Tato stavebnice, určená pro děti od devíti let, se skládá ze 707 dílků a snaží se přiblížit technickou podstatu této bestie. Srdcem modelu je samozřejmě funkční dvanáctiválcový motor s pohyblivými písty a také diferenciál na poháněné nápravě. Nechybí ani řízení ovládané kolečkem na střeše. Velmi nás zaujalo, jak se designérům podařilo ztvárnit typické nahoru výklopné dveře a celkovou extrémní aerodynamiku vozu.

Aston Martin Valkyrie (42208) Hotový model je dlouhý 29 cm a jeho výrazná modrozelená barva mu opravdu sluší. Je to skvělý kompromis mezi výstavním kouskem a funkční hračkou. Mladí stavitelé si mohou nejen postavit model jednoho z nejexotičtějších aut současnosti, ale zároveň nahlédnout pod kapotu a pochopit, jak funguje motor nebo řízení. Za přijatelnou cenu tak dostanou kus automobilové exotiky přímo do svého pokoje. Oficiální cena: 1469 Kč

Adventní kalendář 2025 (21280) Ač tu máme léto, podíváme se na něco, co neodmyslitelně patří k předvánočnímu času. Řeč je o adventním kalendáři, ovšem v podání, které je nám blízké. Lego spojilo síly s fenoménem Minecraft, což je vlastně takový digitální ekvivalent dánské stavebnice. Výsledkem je kalendář pro děti od sedmi let, který jim pomůže zpříjemnit čekání na Ježíška každodenním malým stavitelským zážitkem.

Adventní kalendář 2025 (21280) Za 24 okénky se ukrývá celkem 300 dílků, ze kterých si děti den po dni poskládají malá překvapení. Těšit se můžete na bohatou nadílku osmi postav, mezi nimiž nechybí Alex a Steve ve stylových vánočních svetrech, Creeper, Zombie nebo vesničan v roli Santy. Kromě figurek kalendář obsahuje i spoustu miniaturních modelů a doplňků, které fanoušci hry okamžitě poznají.

Adventní kalendář 2025 (21280) To nejlepší na tomto konceptu je jeho postupné budování. Nejde jen o 24 samostatných hraček. Jak se bude blížit Štědrý den, jednotlivé kousky se dají skládat dohromady a vytvořit tak ucelenou zimní vesničku ze světa Minecraftu. K tomu dopomáhá i rozkládací herní podložka. Je to zkrátka skvělý způsob, jak dětem nabídnout kreativní a interaktivní odpočítávání do Vánoc, které je bude bavit až do poslední chvíle. Oficiální cena: 819 Kč; sada bude dostupná od 1. září 2025

Lamborghini Revuelto a Huracán STO (77238) Vracíme se do garáže, a to rovnou do té nejexkluzivnější. Podíváme se na dvojbalení z řady Lego Speed Champions, která se zaměřuje na co nejvěrnější ztvárnění ikonických vozů v měřítku pro minifigurky. V jedné krabici na nás čeká generační souboj dvou divokých býků z italské Sant'Agaty. Tento set, určený pro stavitele od deseti let, je skvělou příležitostí, jak si postavit dva naprosto odlišné klenoty automobilky Lamborghini.

Lamborghini Revuelto a Huracán STO (77238) V balení najdeme dva modely, které představují různé filozofie. Prvním je Lamborghini Revuelto, zbrusu nová vlajková loď a první plug-in hybridní supersport značky s motorem V12, který ukazuje cestu do budoucna. Proti němu stojí Huracán STO, což je v podstatě závodní auto homologované pro běžný provoz. Jde o brutální, okruhově zaměřenou a atmosférickou bestii, která je labutí písní jedné éry.

Lamborghini Revuelto a Huracán STO (77238) Sada obsahuje celkem 607 dílků a potěšilo nás, jak se designérům podařilo na relativně malém prostoru zachytit složité a agresivní tvary obou vozů, včetně typických světel ve tvaru písmene Y. Každé auto, dlouhé přibližně 16 cm, má i vlastní minifigurku řidiče v závodní kombinéze. Jde o perfektní dárek pro každého fanouška rychlých kol, který za rozumnou cenu nabízí dvojitou porci stavitelské zábavy a dva nádherné modely do sbírky. Oficiální cena: 1229 Kč; sada bude dostupná od 1. srpna 2025

Lunární rover Lunar Outpost (42211) Pořádná dávka vesmírného dobrodružství na závěr. Tentokrát se podíváme na Měsíc, a to rovnou s technikou, která je inspirována skutečnými návrhy pro budoucí mise. Řada Lego Technic představuje lunární rover Lunar Outpost, který není jen fantazií, ale věrnou vizí toho, jak by mohla vypadat technika pro novou éru dobývání Měsíce. Tato sada, určená pro nadšence od deseti let, je skvělou ochutnávkou budoucích technologií.

Lunární rover Lunar Outpost (42211) Stavebnice se skládá z 1082 dílků a jejím jádrem je velké, multifunkční vozidlo. Hlavní rover slouží jako mobilní vědecká základna a „mateřská loď“ pro menší stroje. Je vybaven speciálním odpružením, řízením všech čtyř kol a výsuvnými solárními panely. Jeho robotické rameno pak může na povrch Měsíce vysadit menší těžební vozítko pro sběr regolitu a maličký MAPP rover pro průzkum.

Lunární rover Lunar Outpost (42211) Hotový hlavní model je dlouhý 31 cm a nabízí komplexní zážitek. Nejde jen o ježdění, ale o simulaci celé mise: doprava techniky, těžba vzorků, jejich uložení do kontejneru a vědecký průzkum. Je to fascinující pohled na to, jak by mohl vypadat návrat lidstva na Měsíc. Tato stavebnice je tak víc než jen hračka; je to inspirativní úvod do světa robotiky a vesmírného inženýrství. Oficiální cena: 2449 Kč; sada bude dostupná od 1. srpna 2025

