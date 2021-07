150 kilometrů od českých hranic najdete elektrárnu s největší uhlíkovou stopou na světě

Které elektrárny patří k těm nejhorším na světe z hlediska roční produkce oxidu uhličitého? Na tuto otázku se pokusili odpovědět vědci z Coloradské univerzity v Boulderu a analyzovali dostupné údaje o 29 tisících elektrárnách na fosilní paliva v 221 zemích světa.

Takto komplexní a hlavně kompletní data nejsou zpravidla k dispozici zrovna v nejčerstvější podobě, a tak jejich studie, kterou publikovali (PDF) v odborném časopisu Environmental Research Letters, popisuje stav v roce 2018. Lze však předpokládat, že se od té doby nic významného nezměnilo.

Belchatów: 37,6 milionů tun CO₂ ročně

A jak to dopadlo? Asi nebude žádným překvapením, že celou první desítku tvoří výhradně uhelné elektrárny. A byť to jsou až na dva kusy asijské kolosy, nelichotivé první místo nakonec náleží polským sousedům a uhelné elektrárně Belchatów zhruba 150 kilometrů od českých hranic.

Elektrárny s největší produkcí oxidu uhličitého v roce 2018 (všechny jsou uhelné):

Belchatów, Polsko, 37,6 milionů tun CO₂ Vindhyachal, Indie 33,9 milionů tun CO₂ Dangjin, Jižní Korea 33,5 milionů tun CO₂ Taean, Jižní Korea 31,4 milionů tun CO₂ Taichung, Tchaj-wan 29,9 milionů tun CO₂ Tuoketuo, Čína 29,5 milionů tun CO₂ Niederaussem, Německo 27,2 milionů tun CO₂ Sasan UMPP, Indie 27,2 milionů tun CO₂ Yonghungdo, Jižní Korea 27,0 milionů tun CO₂ Hekinan, Japonsko 26,6 milionů tun CO₂

Elektrárna s výrobní kapacitou až 5 102 MWe a dvanácti bloky slouží s mnoha modernizacemi od 80. let minulého století a před sebou má podle současných plánů dalších patnáct – sloužit by měla do roku 2036.

Co je to MWe? V technické praxi se lze u výkonu setkat s indexy „e“ či „t“, ve tvaru We a Wt. Toto dělení se používá u tepelných závodů, kde má smysl rozdělovat celkový výkon na tepelný (s indexem t) a elektrický (s indexem e). Symboly jsou používané např. u elektráren, kde MWe je elektrický výkon generátoru a MWt je tepelný výkon nutný pro provoz generátorů. Tepelný výkon je obvykle přibližně třikrát větší než elektrický výkon. U solární energetiky se lze setkat s indexem „p“ k označení špičkového výkonu elektrárny. Indexování jednotek není v souladu s pravidly SI. Zdroj: Wikipedie, heslo Watt, CC BY-SA 3.0

Odstavení elektrárny Belchatów bude pro Polsko relativně bolestivé, dnes se totiž podílí na celkové výrobě elektřiny v zemi zhruba z 20 %.

V roce 2018 dodal Belchatów do rozvodné sítě 32,5 TWh elektřiny a potřeboval k tomu spálit 44,2 milionů tun uhlí z povrchového dolu, které je součástí celého energetického komplexu.

Belchatów vévodí horním příčkám podobných statistik v podstatě odjakživa, studie z Colorada je ale první, která jej – z hlediska uhlíkové stopy – ocenila jako zdaleka uhlíkově-nejšpinavější.

Areál elektrárny a přilehlých dolů na leteckém snímku: