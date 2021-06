170 vědců se staví proti jednostranné podpoře elektromobilů. Podle nich jsou rozumnější alternativní paliva

Elektromobily nás bombardují ze všech stran, ať už jde o jejich výrobce, všemožné influencery, nebo politiky. Vše ve jménu ekologie. Přitom ekologický přínos současné podoby elektromobility je přinejmenším diskutabilní.

Otevřený dopis předních evropských vědců adresovaný Evropské komisi děkuje za snahy unie redukovat emise CO 2 , nicméně upozorňuje na zásadní nedostatky v nastavené strategii. Vědci tvrdí, že současné studie na kvantifikaci skleníkových plynů spojených s elektrifikací osobní dopravy pracují s chybnými vzorci a namísto redukce, dojde k růstu emisí.

Stěžejním požadavkem vědců je odbourání jednostranné podpory elektrické dopravy z legislativy Evropské unie. Taková výhoda totiž poškozuje technologickou neutralitu, přirozenou konkurenci a ve výsledku zásadně znevýhodňuje vývoj alternativních biopaliv. Vědci žádají rovné podmínky pro všechny způsoby redukce emisí CO 2 .



Otevřený dopis IASTEC a seznam signatářů v samostatném dokumentu.

Problém se současnou podobou elektrifikace je, že ve střednědobém horizontu jí bude z velké části dodávat energii spalování fosilních paliv, kterému se lidstvo snaží vyhnout. Navíc budování nové infrastruktury a výroba elektromobilů přinese novou ekologickou zátěž.

Alternativní palivo pro už vyrobená auta

Alternativní paliva dávají podle vědců větší smysl. Pouze se přidají do existující infrastruktury, jsou plně kompatibilní se současnými fosilními palivy, takže využijí spalovací motory třeba i ve 20 let starých vozidlech. Alternativními palivy vědci myslí biopaliva už dnes dostupná na trhu, pokročilá biopaliva vyrobená z přebytků zemědělství, lesního hospodářství, dřevařského průmyslu a potravinářského průmyslu, paliva vyrobená na základě nebiogenního odpadu, tzv. Power-to-X paliva a jejich hybridy.

Dopis podepsalo 170 vědeckých kapacit včetně dvou Čechů: profesor Jan Macek z Centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT a docent Oldřich Vítek, vedoucí Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Fakulta strojní ČVUT.

Zdroj: IASTEC (The International Association of Sustainable Drivetrain and Vehicle Technology Research)