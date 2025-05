20 nejzajímavějších rekordů z dějin kosmonautiky. Nejrychlejší let, nejtragičtější mise nebo třeba golf na Měsíci

Za každým rekordem se skrývá příběh – ať už je to Valerij Poljakov, který na stanici Mir strávil 437 dní v kuse, Alan Shepard, který odpálil golfový míček na Měsíci, anebo posádky, které se na oběžné dráze tak trochu tísnily. Některé rekordy vznikly plánovaně, jiné jsou výsledkem improvizace, odvahy či smyslu pro humor.

Vesmírné rekordy fascinují lidstvo už od prvních krůčků do kosmu – ať už jde o nejdelší pobyt ve stavu beztíže , nejrychlejší let , nebo třeba největší počet startů . Každá nová překonaná meta je důkazem odvahy a vytrvalosti astronautů, ale i technologického pokroku a touhy posouvat hranice lidských možností. V tomto článku jsme pro vás vybrali ty nejzajímavější a nejpřekvapivější milníky, které ukazují, jak rozmanitý a někdy i nečekaně lidský může být svět kosmonautiky.

Apollo 10 bylo generální zkouškou před přistáním Apolla 11 a jeho úkolem bylo otestovat všechny klíčové manévry včetně sestupu lunárního modulu až na 15 kilometrů nad povrch Měsíce, aniž by přistáli. Zajímavostí je, že velitelský modul nesl jméno Charlie Brown a lunární modul Snoopy podle populárního komiksu. Právě díky této misi jsme získali jistotu, že lidé zvládnou cestu na Měsíc a zpět nejen technicky, ale i fyzicky – a navíc v rekordním tempu.

Ruský kosmonaut Oleg Kononěnko se stal absolutním rekordmanem v celkové době strávené ve vesmíru. V červnu 2024 překonal hranici 1000 dní a do 23. září 2024 nasbíral úctyhodných 1111 dní na oběžné dráze , což odpovídá téměř třem letům života mimo Zemi. Tento výkon rozložil do pěti misí na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), kde působil i jako velitel. Kononěnko tak překonal předchozí rekord Gennadije Padalky, který ve vesmíru během své kariéry strávil 878 dní.

Mise Apollo 13 se v dubnu 1970 zapsala do historie nejen dramatickým bojem o přežití, ale také tím, že její posádka – James Lovell, Fred Haise a Jack Swigert – doletěla nejdál od Země, kam se kdy člověk dostal. Kvůli explozi kyslíkové nádrže nemohli astronauti přistát na Měsíci a místo toho loď obletěla jeho odvrácenou stranu. Právě v tomto bodě se vzdálili od Země na rekordních 400 171 kilometrů , což je dosud nepřekonaný lidský rekord.

Ačkoli se objevily hlasy, že jde spíš o politický než čistě vědecký let, Glennův návrat do vesmíru měl skutečný přínos – ukázal, že ani vyšší věk nemusí být překážkou pro kosmické dobrodružství, pokud je člověk v dobré kondici. Výsledky jeho mise pomohly lépe pochopit, proč astronauti i senioři trpí zdravotními potížemi, jako je úbytek svalů nebo zhoršení rovnováhy. Glenn tak inspiroval nejen vědce, ale i širokou veřejnost, že věk je často jen číslo a odvaha zkoušet nové věci nemá hranic.

John Glenn, legend americké kosmonautiky, se v roce 1998 ve svých 77 letech stal nejstarším člověkem, který kdy letěl do vesmíru. Jeho druhá mise na palubě raketoplánu Discovery trvala téměř deset dní a byla zaměřena na výzkum vlivu kosmického letu na stárnoucí organismus. Glenn byl během letu doslova „chodící laboratoří“ – vědci sledovali jeho svaly, kosti, imunitu i spánek a hledali paralely mezi stárnutím na Zemi a změnami, které způsobuje beztíže.

Nejvíc letů do vesmíru

Rekord v počtu samostatných kosmických letů drží dvojice amerických astronautů Jerry Ross a Franklin Chang-Díaz, kteří absolvovali shodně sedm startů do vesmíru. Jerry Ross byl prvním člověkem, který tuto hranici překonal – svůj sedmý let uskutečnil v dubnu 2002 na palubě raketoplánu Atlantis. Během své kariéry strávil v kosmu přes 1393 hodin a podnikl devět výstupů do volného prostoru, což jej řadí mezi nejzkušenější astronauty NASA.



Jerry Ross a Franklin Chang-Díaz

Franklin Chang-Díaz, původem z Kostariky, se stal astronautem v roce 1980 a svůj sedmý let absolvoval v červnu 2002 na raketoplánu Endeavour. Kromě letů do vesmíru se věnoval i vývoji pokročilých raketových pohonů a po odchodu z NASA založil firmu Ad Astra Rocket Company. Oba tito „kosmičtí maratonci“ ukázali, že s dobrou kondicí, špetkou odvahy a špičkovým výcvikem lze do vesmíru létat opakovaně a bezpečně.

