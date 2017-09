355 km/h: Kapsle pro hyperloop od Elona Muska zase všem vytřela zrak

V druhém kole soutěže o nejrychlejší kapsli SpaceX Hyperloop sice před pár dny zvítězil německý tým WARR Hyperloop z mnichovské technické univerzity, jejichž podvozek z uhlíkových vláken dosáhl rychlosti 324 km/h, jenže jak už tomu v životě bývá Elon Musk opět všem vytřel zrak.

Jeho Tesla/SpaceX se sice z pochopitelných důvodů klání nezúčastnily (organizátorem soutěže byl SpaceX), nicméně Musk se nyní jen tak mimochodem pochlubil na Instagramu, jak se na testovacím a zhruba kilometrovém okruhu daří jeho inženýrům.

Stručně a bez zbytečné omáčky: Kapsle od inženýrů z Tesly a SpaceX dosáhla 355 km/h!

A co více, zdaleka se nepřiblížila svým konstrukčním limitům, podle Muskova příspěvku by totiž už v září mohla překonat hranici 500 km/h. To je přitom necelá polovina cílové rychlosti. Hypotetický hyperloopový vlak by se totiž jednou mělo pohybovat rychlostí okolo 1 200 km/h.

Než však do kapsle nastoupí první civilní pasažér, uplyne ještě hodně let. Teoretické plány a vize na komercializaci sice existují. Nicméně vystřelit pomocí silných elektromagnetů uhlíkový korpus do kilometr dlouhého tunelu a postavit na stejném principu bezpečný a komfortní dopravní systém, který spojí třeba dvě vzdálená města je něco úplně jiného.

Podívejte se, jak testovacím tubusem téměř prolétla kapsle německého týmu WARR Hyperloop: