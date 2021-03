42 českých školních týmů pošle balón na kraj vesmíru. Cílem je spolupráce a unikátní fotka

V neděli 28. března (na Den učitelů) startuje osmiměsíční vzdělávací projekt Dotkni se vesmíru (dotknisevesmiru.cz), který provede 42 školních týmů přípravou vlastního stratosférického balónu až k jeho vypuštění na hranici vesmíru. Z výšky asi 30 kilometrů si mohou pořídit unikátní fotografie zakřivení Země a tenké atmosférické slupky, která ji obklopuje.

Během projektu budou studenti bádat a experimentovat jako skuteční vědci mnoha oborů a projdou vším, co je nutné znát k plánování letu do vesmíru. Pomocí meteorologické sondy si sami vyzkouší vědecké měření tlaku, teploty, výšky a vlhkosti. Týmy budou své kroky zaznamenávat do projektového deníku, sdílet na Facebooku a natočí video dokumentující klíčové body projektu. Veřejnost může progres sledovat v mobilní aplikaci Dotkni se vesmíru.

Co je STEAM a kdo to zaplatí

Za projektem stojí platforma Steam Academy a staví na vzdělávací metodě STEAM, což je zkratka pro Science, Technology, Engineering, Arts, Math. Hlavním principem je propojení pestré směsice oborů v týmu se společným cílem. Po celou dobu příprav bude žákům k dispozici odborný tým, který zajistí metodickou a pedagogickou podporu.

Na projektu spolupracuje Český hydrometeorologický ústav, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Ústav jaderné fyziky, Učitelská platforma a další. Zapojí se školy z Prahy, Ústí nad Labem, Jihlavy, Brna, Ostravy, ale i ze slovenského Sečovce. Realizace projektu je náročná a na jeho podporu organizátoři zahájili veřejnou sbírku na Donio.cz, kterou může kdokoliv podpořit. Akci finančně podpořil i matematik a filantrop Karel Janeček.