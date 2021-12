64. Lamborghini Sián je z Lega. Vznikl v Kladně a má světovou premiéru v Praze. Zajděte se podívat

Sián je první hybridní a vůbec nejvýkonnější Lamborghini v historii. Limitovaná edice má pouze 63 kusů, každý dostal unikátní design podle přání zákazníka, ceny začínaly na 3,6 milionu dolarů (83,6 mil. Kč), přesto se po nich jen zaprášilo. Pak přišlo LEGO, v životní velikosti postavilo 64. kus a vy si jej teď můžete prohlédnout v Praze.

Podobně jako pojízdné Bugatti Chiron v roce 2018 (a řadu dalších modelů), také Sián postavili v kladenské továrně LEGO. Poprvé se měl předvést na autosalonu v New Yorku, dokonce tam odletěl, ale kvůli covidu se akce zrušila, a tak světová premiéra probíhá až v Praze. Do konce roku si můžete model prohlédnout v obchodním centru Westfield Chodov (před prodejnou Zara).

S tím je spojená soutěž. V pasážích obchodního centra do 17. prosince narazíte na letáčky, kam stačí vyplnit osobní údaje, odpovědět na jednoduchou otázku a můžete vyhrát jednu z 15 stavebnic LEGO od McLarenu GTR v ceně 1 329 Kč po Lamborghini Sián FKP 37 v ceně 9 999 Kč:

Na Sián nepadla volba náhodou, loni totiž LEGO uvedlo stavebnici v měřítku 1:8. Od předchozích aut v měřítku 1:1 se jedovatě zelený supersport liší, různé modely vznikají na základě různých požadavků.

McLaren Senna z roku 2019 je ze systémových kostek, které jsou pro pevnost celku slepené. Sián a už zmíněný Chiron jsou z Lega Technic a obešly se bez lepení. Ale zatímco Chiron má motor, skutečně jezdí a uveze řidiče, Sián klade hlavní důraz na design.



Stovnání obou LEGO Siánů. 1:1 a 1:8.

Kromě základní ocelové konstrukce, která modelu propůjčuje pevnost, je všechno pospojované z dílků LEGO Technic. Stavitelé použili 154 různých typů kostek, z toho 20 bylo vytvořeno speciálně pro tento model. Celkem na něj padlo 400 000 dílků. Model váží asi 2,2 tuny, ale většina hmotnosti připadá na masivní ocelovou platformu, která slouží k přepravě, v útrobách skrývá elektrickou instalaci a po doplnění krytů se na ní Sián také vystavuje.



Jak jdou dohromady primárně hranaté tvary stavebnice LEGO Technic a živočišné tvary boloňského supersportu? O přesné pozicování povrchových dlaždic se starají písty, které se používají například v buldozérech LEGO Technic. Ocelové šasi modelu uvidíte, až když jej budete hledat (nejlépe na stropu kabiny).

Barevné provedené kladenští konzultovali přímo v Automobili Lamborghini. Většina povrchových dílů je ve stejné zelené, jako prodávaný Sián v měřítku 1:8. O plynulé barevné přechody do šedé na přední kapotě a střeše se postaral přímo lakýrník v Automobili Lamborghini.

Pro dokreslení dojmu má model několik dílů ze skutečného vozu. Na první pohled jsou vidět litá kola s pneumatikami, ale brzdové kotouče a jasně červené brzdové třmeny už jsou z Lega. Automobilka dodala také znaky se zuřícím býkem a tzv. show plate, tedy tabulku s označením Sián FKP 37 – stejnou měly i skutečné vozy z limitované edice vystavené v showroomech.

Oslava letitého partnerství s Lamborghini

Automobilka dodala také 3D model, ze kterého v Kladně vycházeli. Zvenčí byl design vozu do detailu zkopírován. „Dlouho mi trvalo si to auto nakoukat, pochopit, co se tam po designové stránce děje, proč je tady nějaká linka či zlom,“ vysvětluje Lubor Zelinka. Mimochodem slovo Sián v boloňském dialektu znamená „blesk“ a blesky převedli stavitelé i do instalace. U přední části auta stojí dotykový panel, na kterém si může každý z návštěvníků pohrát se světly, efektem blesku, který se rozbíhá po světelných prvcích po obvodu karoserie, a konečně nastartovat motor – pochopitelně jde pouze o akustický efekt.

Jak taková gigantická stavebnice vzniká, přibližuje hlavní designer kladenské továrny LEGO, Lubor Zelinka: „Nejdřív musíme vytvořit ideový koncept, jak z drobných dílků LEGO Technic zhmotníme ikonu mezi supersporty. Ten potom rozpracujeme do posledního detailu, ale návod krok za krokem, jako v klasické stavebnici, modelářům nepřipravujeme. Modelář dostane jen počítačový model a pak už záleží na jeho zručnosti, šikovnosti, zkušenosti, aby vůbec věděl, odkud začít, co si musí předem připravit a tak dále. Je to umění, aby vše drželo, bylo to věrohodné, abychom použili optimální množství kostek.“ Model se 5 370 hodin vyvíjel a dalších 3 290 hodin stavěl, podílelo se na něm 15 specialistů.



Takhle vypadá skutečný Sián (další obrázky na kliknutí v galerii).

A proč vlastně LEGO staví tyhle obří modely, i když je lidem nikdy nenabídne? „Je to taková oslava partnerství – v tomto případě společnosti LEGO Group a Automobili Lamborghini. Spolupracujeme s nimi na běžných modelech, které LEGO prodává, a postavit tento Sián v měřítku 1:1 bylo jakousi nadstavbou běžných vztahů,“ říká Lukáš Horák, manažer projektu Sián.

