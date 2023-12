„A a co umělá inteligence?“ Jak spoluzakladatel DeepMindu poukázal na slabinu Muskova plánu na kolonizaci Marsu

Elon Musk a spoluzakladatel společnosti DeepMind Demis Hassabis se poprvé setkali v roce 2012 na konferenci, kterou zorganizoval známý podnikatel Peter Thiel. A nedlouho poté spolu vedli zajímavý rozhovor o možnostech kolonizace rudé planety.

Podle deníku New York Times se Musk během prohlídky sídla SpaceX chlubil svými plány vyslat lidstvo na Mars a „utéct“ tak před některými globálními problémy, kterým musíme čelit tady na Zemi.

Hassabis s ním v zásadě souhlasil, nicméně poukázal na to, že tato vize má jednu slabinu: pokud umělá inteligence (AI) jednoho dne předčí tu naší a začne se chovat nepřátelsky, mohla by nás do vesmíru snadno následovat a zlikvidovat i tam.

Zůstal beze slov

Musk po této připomínce údajně doslova oněměl a bylo zřejmé, že o podobném scénáři nikdy předtím neuvažoval. Krátce na to do Deep Mind investoval, byť nakonec se rozhodl vydat jinou cestou.

Nutno poznamenat, že AI samozřejmě není tím jediným faktorem, o němž lze v této souvislosti diskutovat. Stejně tak si lze představit, že na Marsu v budoucnosti rozpoutáme jadernou válku, nebo tam zavlečeme nějaký smrtící virus apod.

Je tak zřejmé, že s oblíbeným Muskovým tvrzením – tedy že lidstvo se musí stát meziplanetárním druhem, aby nevyhynulo – je to značně komplikovanější, než by se na první pohled mohlo zdát.

Kolonizace cizích světů totiž sice jistě může představovat skvělou „prevenci“ nějaké hypotetické gigantické katastrofy, která by dokázala zlikvidovat veškerý život na Zemi, nicméně spoustu jiných věcí sama o sobě vyřešit nedokáže.