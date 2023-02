A jde to i bez jehel! V Indii schválili vakcínu proti covidu aplikovanou do nosu

V Indii schválili první vakcínu proti onemocnění covid-19 aplikovanou do nosu. Stalo se tak pouhé čtyři měsíce poté, co očkovací látka získala povolení k omezenému nouzovému použití pro dospělé. Slizniční vakcína, kterou vyrábí přední indická farmaceutická firma Bharat Biotech, je založena na technologii licencované od Washington University School of Medicine v St. Louis.

Očkovací látka se podává ve formě kapek do nosu a stimuluje imunitní odpověď ve sliznicích vystýlajících nosní dutinu, horní cesty dýchací a plíce. Vakcínu, původně označovanou jako BBV154, kterou nyní Bharat Biotech prodává pod názvem iNCOVACC, uvedl ve čtvrtek 26. ledna indický ministr zdravotnictví Mansukh Mandaviya.

Výhody očkovací látky iNCOVACC

„iNCOVACC je cenově výhodná vakcína, která nevyžaduje injekční stříkačky, jehly, ubrousky s desinfekcí, náplasti atd., což šetří náklady spojené s pořizováním, distribucí, skladováním a likvidací biomedicínského odpadu, které jsou běžně vyžadovány u injekčních vakcín,“ uvádí se v prohlášení. „Způsob nosního podání byl navržen a vyvinut tak, aby byl nákladově efektivní v zemích s nízkými a středními příjmy.“

Další výhodou této vakcíny je příznivá cena – ve státních nemocnicích bude stát 325 indických rupií, což je v přepočtu necelých 90 korun. V soukromých nemocnicích přijde na 800 rupií, tedy cca 210 Kč. Zájemci se mohou registrovat na vakcinačním portálu CoWIN.

„Jsme hrdí na to, že můžeme uvést na trh iNCOVACC, první intranazální vakcínu proti onemocnění covid-19.“ uvedl na sociální síti Twitter ministr Mandaviya. Očkovací látku označil za „historický úspěch a důkaz inovačního elánu“ indických vědců.

Vakcína aplikovaná do nosu

iNCOVACC bude aplikován jako posilovací dávka („booster“) pacientům, kteří byli v minulosti očkováni dvěma dávkami Covishieldu nebo Covaxinu – dvou nejčastěji používaných indických vakcín proti onemocnění covid-19.

Předseda představenstva Bharat Biotech Krishna Ella zmínil, že iNCOVACC se nejen „snadno podává“, protože není potřeba injekční stříkačka, ale dokonce ve srovnání s injekčně aplikovanými vakcínami vede k širší imunitní odpovědi. Díky podání přímo do místa, kde virus vstupuje do těla, má potenciál zablokovat infekci a přerušit cyklus přenosu, jakož i zabránit poškození plic.

Profesor molekulární mikrobiologie, patologie a imunologie a spoluvynálezce technologie nosní vakcíny Michael S. Diamond v tiskové zprávě uvedl, že „Nosní vakcíny vyvolávají takový typ imunity, o kterém se domníváme, že zabrání infekci nebo ji omezí a také omezí pandemický přenos tohoto viru.“