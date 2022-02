A přece se točí. Galileo Galilei měl narozeniny, darem dostal planetu u naší nejbližší hvězdy

Byla tu doba, kdy se vědci upalovali. Takový Giordano Bruno by mohl vyprávět… Byla tu doba, kdy se vědci oslavovali. Takový Albert Einstein měl status globální superstar dávno před The Beatles a vynálezem YouTube. A dnes? Dnes musí vědci znovu a znovu vysvětlovat, že Země není placatá…

V únoru se sešlo několik zajímavých událostí: 15. února by oslavil 458 narozeniny Galileo Galilei (gratulujeme), 17. února to bylo 422 let od upálení Giordana Bruna. To jsou dva pánové, kteří se zabývali uspořádáním Země, Slunce, Měsíce a některých dalších objektů. Letos dostali symbolický dárek – planetu. Každý měsíc jich astronomové objeví desítky, ale tahle je výjimečná tím, že obíhá kolem nám nejbližší hvězdy, Proximy Centauri.

