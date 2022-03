A slepice nebudou mít co žrát! Americká firma představila první vaječný bílek, k jehož výrobě není potřeba žádné zvíře

Americká biotechnologická firma The EVERY Company představila první vaječný bílek na světě, k jehož produkci nejsou potřeba žádná zvířata. Novinka, pojmenovaná EVERY EggWhite, má nabídnout stejnou chuť a vlastnosti, jako bílky z klasických vajíček. Pro demonstraci kulinářského využití použila ikonické makronky.

Makronky z bílků, jež nepocházejí od slepic ani jiné drůbeže, vznikly ve spolupráci s cukrárnou Chantal Guillon, která se specializuje na výrobu těchto francouzských laskomin. Zájemci si mohou na stránkách firmy předobjednat balení šesti kusů za cenu 28 dolarů (cca 620 Kč) s tím, že dodávky budou zahájeny ve středu 30. března.

Vejce (nejen) pro vegany

Chantal Guillon deklaruje makronky vyrobené s využitím EVERY EggWhite jako veganské, neboť k jejich přípravě není využíván žádný produkt pocházející ze zvířat. Současně s tím ale deklaruje, že obsahují vaječné alergeny a nejsou tak vhodné pro osoby s intolerancí.

Jedním z cílů The EVERY Company je urychlení přechodu světa na bílkoviny bez živočišného původu. EggWhite je v pořadí třetím produktem uvedeným na trh během méně než roku a půl, čímž firma rozšiřuje své portfolio ingrediencí a využívá kapitálovou injekci ve výši 175 milionů dolarů, kterou získala koncem loňského roku.

První vaječný bílek získaný bez využití jakýchkoli živočichů má veškeré funkce vaječných bílků, ale nevyžaduje chov žádné drůbeže. K jeho výrobě je potřeba méně vody i půdy a jako bonus produkuje menší emise skleníkových plynů.

Tajná receptura

Firma pracuje s upravenými kvasinkami, které produkují bílkoviny obsažené ve vaječných bílcích, nicméně konkrétní složení je obestřené rouškou tajemství. Dle webu New Atlas je pravděpodobné, že velkou roli v receptuře hraje ovalbumin, který je hlavní bílkovinnou složkou vaječných bílků.

Na rozdíl od ostatních dostupných alternativ EggWhite údajně chutná, šlehá se a želíruje stejně jako bílek z klasických slepičích vajec. Poskytuje identickou úroveň a stabilitu pěny, provzdušnění a texturu potřebnou pro pečení a lze jej použít v celé škále produktů od dortů, přes sušenky a chleba, až po proteinové tyčinky či těstoviny.

„Vaječný bílek je jedním z korunovačních klenotů potravinářského průmyslu, známý svými jedinečnými vlastnostmi, kvůli nimž je téměř nemožné ho nahradit – tedy až do dnešní doby. Dnes poprvé mohou spotřebitelé kdekoli v USA ochutnat EVERY EggWhite – výsledek sedmiletého důkladného výzkumu a vývoje,“ řekl generální ředitel a zakladatel společnosti EVERY Arturo Elizondo.

Makronky bez slepic

Limitovaná edice makronek se bude ručně vyrábět v pobočce Chantal Guillon v San Franciscu, odkud se budou expedovat po celé zemi. Mlsouni si budou moci pochutnat na příchutích Earl Grey, maracuja, pistácie, jahody, tahitská vanilka a hořká čokoláda.

„Nikdy neděláme kompromisy v kvalitě ani chuti, a proto jsme byli nadšeni, že jsme mohli ve spolupráci s EVERY udělat něco, co tu ještě nebylo: vytvořit pro svět skutečně nekompromisní makronky – laskavé, udržitelné a neuvěřitelně chutné. Dobrou chuť!“ řekl majitel společnosti Chantal Guillon Patrick Lassaque.

Ačkoli bude třeba udělat ještě mnoho práce, aby se výroba těchto typů proteinů bez živočišného původu rozšířila, budoucnost, kdy budeme hodovat na tradičních potravinách živočišného původu vyrobených bez nutnosti chovat zvířata, je očividně na obzoru.