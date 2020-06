Acura vyvíjí bezpečnější tříkomorový airbag ve tvaru baseballové rukavice

Acura, tedy divize luxusních automobilů japonské automobilky Honda, vyvíjí nový neobvykle tvarovaný třídílný airbag, jehož cílem je snížit počet úmrtí a zranění při nehodách. Novinka by se měla objevit v modelu Acura TLX 2021, který přijde na trh letos na podzim. O podrobnostech informuje Interesting Engineering.

Tříkomorový airbag se aktivuje ve třech částech ve tvaru písmene „U“. Dva boční airbagy směrují hlavu řidiče a spolujezdce na předním sedadle do prostředního a pomáhají tak dosáhnout pomalejšího a kontrolovanějšího zpomalení hlavy a horní části těla.

Airbagová inovace

Technologie byla vyvinuta s pomocí nové testovací figuríny, označované jako Thor. Ta je navržena tak, aby lépe reprodukovala následky srážek ve vysoké rychlosti na lidské tělo. Díky věrnějším biomechanickým vlastnostem jsou výzkumné a vývojové týmy schopné předvídat zranění v reálném světě s mnohem vyšší přesností.

Nejvážnější poranění, vedoucí až k těžkým stavům bezvědomí, hrozí následkem prudkého pohybu hlavy. K tomu často dochází při použití klasických airbagů, a to zejména v situacích, kdy se nejedná o čelní střet. Právě na tuto oblast se tedy zaměřil výzkum společností Honda a Acura.

Odborníci zjistili, že během nárazu nepůsobí na tělo síly pouze v jednom směru, ale také sekundární šikmé nárazy, jež vedou k namáhání krku, hrudníku a páteře. Po stovkách testů, zahrnujících nejrůznější typy kolizí, se jako nejfunkčnější ukázal právě airbag ve tvaru baseballové rukavice.

Hlavou mezi polštáře

V okamžiku nárazu tedy vystřelí tříkomorový airbag, který dvěma bočními komorami nasměruje hlavu do prostředního „polštáře“, aniž by došlo k její rotaci. Hlavní airbag se pak postará o finální zpomalení a zachycení. To by mělo znamenat menší šanci na otočení nebo sklouznutí hlavy z airbagu a následné zranění.

Honda již v loňském roce slíbila, že se nový design airbagů objeví v sériově vyráběných vozidlech od roku 2020. V té době však ještě nebylo známo, který model dostane novinku jako první. Kromě nových airbagů přijede Acura TLX 2021 také s inovovaným systémem aktivní bezpečnosti AcuraWatch s vylepšeným nouzovým brzděním.