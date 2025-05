ADAM mužům na dva roky zablokuje spermie. Biotechnologický startup vyvíjí antikoncepci pro otrlé

Zatímco dámy mají na výběr z pilulek, náplastí, injekcí nebo tělísek, muži se museli spolehnout buď na jednorázovou ochranu, nebo na nevratný chirurgický zákrok. Americký biotechnologický startup Contraline ale vyvíjí novinku – hydrogel ADAM by mohl přinést dlouho očekávanou revoluci.

Hydrogel je ve své podstatě gel na bázi vody, který je biokompatibilní, což znamená, že ho lidské tělo dobře snáší. Tento gel se pomocí injekce vstříkne do chámovodů. To jsou „trubičky“, kterými putují spermie z varlat do močové trubice. Gel vytvoří fyzickou bariéru, která zastaví spermie, aniž by ovlivnila samotnou ejakulaci nebo citlivost. Můžete si to představit jako takovou dočasnou zátku.

Nadějná první fáze klinických testů na lidech

První fáze klinických testů na lidech, které probíhají v Austrálii na 25 zdravých mužích ve věku 28 až 52 let, přináší nadějné zprávy. Během 30 dní po implantaci klesl počet pohyblivých spermií o 99,6 až 100 %. Po 24 měsících od aplikace hydrogelu dosáhli první dva testovaní muži tzv. azoospermii – v jejich ejakulátu nebyly přítomny žádné spermie. To je klíčový ukazatel toho, že metoda funguje a blokuje jejich transport.



Hydrogel funguje jako zátka

Důležitým aspektem je pochopitelně bezpečnost. Podle dosavadních dat z klinických studií nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky spojené přímo s implantátem. Většina zaznamenaných potíží měla mírný charakter (například mírný otok nebo modřina) a odpovídaly rekonvalescenci po zákroku, který je podobný vasektomii a provádí se v lokální anestezii.

Chámovod se během implantace jemně zpřístupní, napíchne kanylou a vstříkne se hydrogel. Samotné zavedení gelu je minimálně invazivní, provádí se ambulantně a trvá zhruba 20 minut. Implantát je navržen tak, aby se po uplynutí zamýšlené životnosti (cca dva roky) rozložil, čímž se obnoví plodnost.

Ochrana na dva roky

ADAM je vyvíjen s cílem nabídnout dlouhodobou, ale zároveň vratnou antikoncepci, která by měla fungovat zhruba dva roky. To je hlavní rozdíl oproti klasické vasektomii, která je trvalým řešením. Reverzibilita, tedy možnost obnovení plodnosti po určité době, je pro řadu mužů klíčová. Právě ověření spolehlivé reverzibility je dalším důležitým krokem, na který se vědci zaměří v navazujících studiích.

Mužská antikoncepce je často přirovnávána k ženskému nitroděložnímu tělísku, protože nabízí podobný princip „nastav a zapomeň“ – dlouhodobou, ale vratnou ochranu bez každodenního přemýšlení. Oproti hormonálním metodám navíc neovlivňuje hladiny hormonů, takže nehrozí vedlejší účinky typu změny nálady nebo přírůstek hmotnosti. Proti kondomům však nenabízí ochranu vůči pohlavně přenosným infekcím.

Podle průzkumů je o nové formy mužské antikoncepce značný zájem a mnoho mužů by je rádo používalo. ADAM je zatím ve fázi klinického testování a není schválený k běžnému použití. Vědce čeká ještě dlouhá cesta k finálnímu schválení a uvedení na trh, nicméně první výsledky naznačují, že se snad konečně dočkáme nové, spolehlivé a vratné možnosti, která dá mužům větší kontrolu nad plánováním rodiny.