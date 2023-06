Afričtí hroši v Americe: Dědictví po narkobaronovi

Bezmála 40 % současné kolumbijské hroší populace tvoří mláďata, což jen podtrhuje rozmnožovací potenciál těchto obřích býložravců. Je to tak trochu záhada, protože v africké domovině se hroši tak intenzivně nemnoží. Bez ohledu na absenci predátorů by měl být růst hroší populace o poznání pomalejší. O příčinách hrošího „populačního boomu“ vědci zatím jen spekulují.

Z plánů aspoň část hrochů pochytat a vyvézt například do Mexika nebo do Indie nejspíš sejde, protože vývoz sedmdesáti hrochů by stál tři a půl milionu dolarů. V Kolumbii na to peníze nejsou. Současné aktivity kolem „kokainových hrochů“ se financují převážně z darů sponzorů především ze Spojených států.

Poté co Escobar v roce 1993 zemřel při přestřelce s policí, uprchli hroši z pozemků jeho ranče Hacienda Napoles na svobodu do volné přírody a vytvořili poměrně početnou populaci v povodí kolumbijské řeky Magdaleny a jejích přítoků.

Tímto způsobem by hubení hrochů v Kolumbii dosáhlo zdárného konce za 52 let a za 530 000 dolarů. Oba odhady jsou hrubě podhodnocené, protože jejich autoři neměli k dispozici nejnovější výsledky sčítání hrochů a kalkulovali s populací čítající nejvýše stovku zvířat.

V současnosti se vědci snaží vpravit do organismu co největšího počtu hrochů hormonální preparáty a navodit tak u zvířat neplodnost. Doposud byly s touto tzv. hormonální kastrací zkušenosti především u jednotlivých hrochů chovaných v zajetí. V Kolumbii jde o velký počet zvířat pohybujících se volně v přírodě. Vyhlídky na razantní zlepšení v dohledné době jsou proto mizivé.

Poprvé se ale setkali až v roce 1910, když oba ve Washingtonu nezávisle na sobě lobbovali v Kongresu za přijetí zákona o dovozu africké zvěře do USA. Jestliže Burnham měl image ne nepodobnou hrdinům románů Jacka Londona, pak Duquesne by se dokonale hodil do role zákeřného padoucha. Za vše hovoří fakt, že byl nakonec odsouzen za špionáž pro Německo a zemřel ve vězení.

Jezerní slanina

Burnham odůvodňoval dovoz hrochů z Afriky tím, že Evropané už dovezli do Spojených států skot, ovce, drůbež a prasata. Poukazoval na fakt, že se USA už úspěšně uchytil chov pštrosů v Kalifornii a afrických velbloudů na suchém jihozápadě. Pštrosi ani velbloudi neměli s adaptací na americké klima nejmenší problém.

Burnhamův plán padal na úrodnou půdu u některých vlivných lidí. Do tohoto okruhu patřil louisianský kongresman Robert Broussard (1864 – 1918), který viděl v chovu hrochu řešení jiného závažného problému sužujícího jeho volební obvod.

V roce 1884 přivezla do New Orleansu hostující japonská delegace jako dar vodní rostlinu tokozelku nadmutou (Eichhornia crassipes) známou jako vodní hyacint. Vysazené tokozelky rychle zarostly okolní řeky a zkomplikovaly lodní dopravu i rybolov. Broussard doufal, že dovezené hrochy vysadí do louisianských vod a ti pak hyacinty spasou.

Broussard, Duquesne a Burnham založili společnost New Food Supply Society a jejím prostřednictvím propagovali svůj nápad. Kongresman Broussard představil návrh zákona na dovoz africké zvěře do USA pod číslem H.R. 23261, ale známějším se tento návrh zákona stal pod označením Hippo Bill čili „hroší zákon“. Schválením Hippo Bill by se ze státních prostředků vyčlenila částka 250 000 dolarů na dovoz „užitečných afrických zvířat“ do Spojených států.

Kampaň za přijetí „hrošího zákona“ byla masivní. Občané se v dopisech politikům dovolávali jeho neprodleného přijetí. New York Times vyzdvihl v úvodníku chuť hrošího masa a označil ho za „jezerní slaninu“. Washington Post si pospíšil s ujištěním, že hroši budou ve Spojených státech k mání během několika let.

Brousssard angažoval i zemědělské experty, kteří viděli jako perspektivní dovoz podstatně širšího spektra živočichů. Jedním z nich byl i výzkumník William Newton Irwin z amerického ministerstva zemědělství, který během slyšení v zemědělském výboru amerického Kongresu prohlásil: „Myslím, že je snadné zvýšit roční produkci masa o milion tun.

Neexistuje žádný důvod, proč bychom ve Spojených státech nemohli najít místo pro každý z více než stovky druhů zvířat, která zatím nejsou domestikovaná.Antilopy dikdik a další malé antilopy ze subsaharské Afriky by se mohly stát základem rodinných farem, zatímco stáda buvolů kapských a antilop lesoňů by se mohla prohánět po rančích na západě Spojených států jako dobytek.

Nosorožci by mohli obývat vyprahlé pouště jihozápadu, tibetští jaci by mohli šplhat po vrcholcích Skalistých hor a mandžuská prasata by mohla žít v mrazivých severních státech.“

Nakonec ale z velkolepého plánu sešlo a v kontextu trablů s kolumbijskými „kokainovými hrochy“ nemají Američané čeho litovat.