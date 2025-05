AI je energetické peklo, a tak se Google vrhne do jádra. Hledá tři lokality, kde postaví malé reaktory. Slunce a vítr už prostě nestačí

Google a jaderná energie je spojení, které by ještě před pár lety znělo jako sci-fi. Dnes jde o realitu: technologický gigant investuje do přípravy tří amerických lokalit pro výstavbu malých modulárních reaktorů (SMR). Cílem je do roku 2035 získat minimálně 1,8 GW kapacity pro datová centra, jejichž energetická náročnost kvůli umělé inteligenci prudce roste.

Každá lokalita by měla disponovat alespoň 600 MW výrobní kapacity (tj. v každé budou 2 až 4 SMR), což odpovídá zhruba polovině výkonu velkého tradičního jaderného reaktoru. Google tímto krokem reaguje na rychle stoupající energetické nároky, přičemž klade důraz na spolehlivou a bezuhlíkovou energii dostupnou 24 hodin denně.

Srdcem iniciativy jsou pokročilé geolokační nástroje OR-SAGE z Oak Ridge National Laboratory, které umožňují hodnocení parametrů lokalit – od dostupnosti vody až po rizika zemětřesení. Díky tomu by měl být výběr místa rychlejší, levnější a méně rizikový než u klasických jaderných projektů. Google zajišťuje počáteční kapitál a má opci na odběr elektřiny, pokud se celý plán dostane až do fáze realizace.

Další sázka na malé modulární reaktory

Projekt vede startup Elementl Power, založený v roce 2022, který zatím nevybral konkrétní technologii. Bude se rozhodovat až podle vyspělosti a regulačním schválení návrhů. Přístup „nejprve lokalita, pak technologie“ umožňuje paralelní přípravu a zkrácení celkové doby výstavby, což je u jaderných projektů tradičně slabé místo.

Malé modulární reaktory (SMR) představují novou generaci jaderné technologie. Oproti tradičním elektrárnám jsou menší (do 300 MW na modul), vyrábějí se v továrnách a na místo se dopravují jako připravené moduly. To zkracuje dobu výstavby, zvyšuje bezpečnost díky pasivním systémům a umožňuje postupné navyšování výkonu podle aktuální poptávky.

SMR jsou navrženy tak, aby lépe zapadly do moderní energetické infrastruktury a snáze získaly podporu laické i odborné veřejnosti. Přesto jde stále o technologii bez širšího komerčního nasazení – mimo Čínu zatím nefunguje v běžném provozu žádný malý modulární reaktor.

Bude nutné vyřešit „dětské nemoci“

První projekty budou dražší než zavedené jaderné technologie, protože se budou muset vypořádat s „dětskými nemocemi“ a vysokými náklady na první kusy. Výhody přijdou až se sériovou výrobou. Proto je klíčová role velkých odběratelů, jako je Google: jejich ochota sdílet počáteční rizika a investovat do rozvoje trhu může urychlit přechod od prototypů k běžnému nasazení.

Hlavní motivací Googlu je poptávka po stabilní elektřině, kterou přináší rozmach AI a digitalizace. Zatímco obnovitelné zdroje jsou skvělé pro pokrytí proměnlivé spotřeby, jaderná energie nabízí stálý výkon bez ohledu na slunce či vítr. Google navíc plánuje do rozšíření svých datových center v roce 2025 investovat až 75 miliard dolarů, což podtrhuje skutečnost, že energetická otázka není okrajová, ale zásadní pro jeho další růst.

Celý projekt je zatím v rané fázi – aktuálně probíhá výběr lokalit, posuzování technologií a příprava na regulační řízení. Cílový termín spuštění do roku 2035 je ambiciózní, ale přesto poměrně realistický. Pokud bude úspěšný, může se stát vzorem pro další technologické firmy i pro nový model spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem při rozvoji čisté, stabilní energetiky pro 21. století.