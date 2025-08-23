AI může změnit navigaci. Umí určit polohu i bez GPS, protože si vystačí s kamerou

Navigace pomocí satelitních pozičních systémů se za posledních dvacet let stala tak samozřejmou, že si bez ní už dnes neumíme představit cestování. Jenže signál z družic má své limity: snadno se ztratí v tunelech, mezi mrakodrapy nebo při záměrném rušení. Nejde přitom jen o naše pohodlí při hledání nejbližší kavárny.
Na přesné navigaci závisí moderní logistika, samořídící automobily, a dokonce i záchranné složky. Naštěstí na scénu přichází řešení z dílny britské Univerzity v Surrey. Jejich technologie umělé inteligence, pojmenovaná PEnG (Pose-Enhanced Geo-Localisation), se obejde bez satelitního signálu.
PEnG chytře kombinuje dva typy obrazových dat: satelitní snímky s vysokým rozlišením a běžné záběry pořízené z úrovně ulice. Lokalizace probíhá ve dvou fázích. Nejprve porovnáním obrazů zhruba určí polohu a následně ji bleskově zpřesní pomocí takzvaného odhadu relativní pozice, což je metoda, která analyzuje orientaci a natočení kamery vůči okolním objektům. Výsledkem je přesnost v řádu několika desítek metrů i v místech, kde satelitní systémy z nějakého důvodu selhávají. Odborníci zdůrazňují, že technologie je flexibilní a zvládá rychle se měnící podmínky.
Stačí obyčejná kamera
Největší kouzlo spatřujeme v hardwarové nenáročnosti. PEnG si totiž vystačí s obyčejnou kamerou, jakou dnes najdeme ve výbavě mnoha automobilů pro účely asistenčních systémů. Není tedy zapotřebí žádná drahá a specializovaná technika. Právě tato praktičnost a dostupnost povyšuje PEnG z roviny akademického experimentu na reálnou a dostupnou alternativu pro budoucí masové nasazení.
K přesnému určení polohy stačí obraz z palubní kamery
Předchozí technologie založená na vizuálních datech měla mediánovou chybu v určení polohy 734 metrů, což je pro praktickou navigaci naprosto nedostatečné. PEnG dokázal tuto chybu snížit na pouhých 22,77 metru, což je pro navigaci ve městech nebo v tunelech už velmi dobře použitelné. V některých případech dokonce dosahuje přesnosti v řádu centimetrů.
Potenciál technologie sahá daleko za hranice osobní navigace. Představte si autonomní vozidla, která se musí spolehlivě orientovat v rušných velkoměstech, nebo doručovací drony kličkující mezi budovami. PEnG jim nabízí robustní zálohu pro situace, kdy je signál z družic nedostupný nebo třeba úmyslně rušený. Tím se zásadně zvyšuje nejen přesnost, ale především bezpečnost a spolehlivost autonomních systémů budoucnosti.
Řešení pro místa bez signálu
Globální závislost na satelitních systémech je dnes obrovská. Od logistiky přes leteckou dopravu až po armádu všichni spoléhají na přesné určení polohy. Jenže signál z družic je zranitelný. Kromě fyzických překážek ho mohou ohrozit i rušičky nebo atmosférické jevy. Alternativa, která pracuje nezávisle na satelitech, tak přináší nejen pohodlí, ale především vyšší odolnost vůči krizovým situacím.
Výzkumníci mluví o „people-centred AI“, tedy umělé inteligenci vyvíjené s ohledem na skutečné potřeby lidí. PEnG je důkazem, že jde o víc než akademické cvičení: pokud dokáže udržet auto na správné trase v tunelu nebo bez výpadků dovést zásilku do centra velkoměsta, půjde o přínos, který ocení každý z nás. Zvlášť až se běžnou součástí dopravy stanou autonomní vozidla.
Vědecký tým z Univerzity v Surrey nyní pracuje na vytvoření plně funkčního prototypu, který otestuje v reálných podmínkách. Co nás obzvláště těší, je rozhodnutí uvolnit celý výzkum jako open source, tedy s otevřeným zdrojovým kódem. Tímto sympatickým krokem dávají vědci příležitost vývojářům z celého světa, aby na jejich práci navázali a technologii dále zdokonalovali. Budoucnost navigace je tak doslova otevřená všem.