Airbus odhalil model letadla budoucnosti. MAVERIC vypadá jako rogalo a ušetří pětinu paliva

Design letadel se v posledních desetiletích ubírá vpřed jen drobnými evolučními krůčky. Airbus však má v rukávu koncept, který by mohl přinést radikální změnu. Na výstavě Singapore Air Show 2020 představil model stroje s inovativním designem, který spojuje trup a křídla do jednoho funkčního celku.

Koncept MAVERIC („Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls“ čili „Modelové letadlo pro ověření a experimentování robustních inovativních ovládacích prvků“) byl prezentován jako zcela funkční model ve zmenšeném měřítku.

Airbus MAVERIC

Dnešní letadla jsou si podobná téměř jako vejce vejci – při určité míře zjednodušení můžeme říci, že se skládají z trupu, ke kterému jsou po obou stranách připevněna křídla s motory. Z hlediska designu se výrazněji odlišuje jen několik vojenských letounů, u kterých Airbus patrně čerpal inspiraci pro svůj nejnovější experiment.

Jeho koncept přichází s designem označovaným jako „blended wing body“, vyznačujícím se spojením těla a křídel do jednoho celku. Pochopitelně nejde jen o vzhled – nekonvenční design přichází s několika zajímavými výhodami.

Prvním kladem má být výrazně větší vnitřní prostor, který není omezen jen na trup trubkového tvaru. Zásadně se mění aerodynamika celého stroje, což má dle Airbusu vést až ke 20% snížení spotřeby paliva. Nový tvar také otevírá dveře pro vývoj nových pohonných systémů, které se nemusí omezovat na typické konvence současné generace letadel.

Zatím jen zmenšený model

Airbus předvedl zmenšený funkční model svého konceptu dlouhý 2 metry a široký 3,2 metrů s plochou 2,25 m², kterým odpovídá na svou řečnickou otázku „Co kdyby letadlo budoucnosti vypadalo jako obří létající křídlo?“

Projektový tým v Toulouse zvládl dovést celou myšlenku od prvních náčrtků přes 3D počítačový model až do podoby zmenšeného prototypu za necelé tři roky. V červnu loňského roku tak dálkově ovládaný stroj absolvoval svůj historicky první let.

Samozřejmě v tuto chvíli je příliš brzy na to říci, zda a případně kdy bude takový druh letadla používán v běžném provozu. V každém případě je prospěšný přinejmenším tím, že přiměje letecký průmysl znovu přemýšlet o nových možnostech.