Airbus testuje autonomní technologie. Letadla budou umět sama vzlétnout, přistát i pojíždět

Autonomní řízení nebude v budoucnosti jen doménou pozemních vozidel. Airbus zahájil testování nových technologií označovaných souhrnně jako DragonFly, které by mohly zachránit letadlo v nouzi. Pokud by piloti z nějakého důvodu nebyli schopni řídit, dokáže systém automaticky odklonit let, vybrat trasu na nejvhodnější letiště (s využitím faktorů, jako jsou pravidla vzdušného prostoru a počasí) a bezpečně přistát.

„Technologie, známé pod názvem DragonFly, zahrnují automatické nouzové odklonění v letovém režimu, automatické přistání a asistenci při pojíždění. Cílem je vyhodnotit proveditelnost a vhodnost dalšího zkoumání autonomních letových systémů na podporu bezpečnějšího a efektivnějšího provozu.“ uvádí Airbus v tiskové zprávě publikované minulý týden.

Autonomní technologie v letadlech

Testované systémy byly navrženy tak, aby identifikovaly prvky v krajině, umožnily letadlu „vidět“ a bezpečně autonomně manévrovat. Během zkušebního letu byly tyto technologie schopné pomáhat pilotům za letu, při zvládání simulované situace spočívající v neschopnosti člena posádky a během přistání a pojíždění.

Letadlo bylo schopné vygenerovat nový plán trajektorie letu s ohledem na vnější faktory, jako jsou letové zóny, terén a povětrnostní podmínky. Kromě toho zvládlo komunikovat s řízením letového provozu (ATC) i s operačním řídicím střediskem letecké společnosti. Použité technologie mají velký potenciál zvýšit bezpečnost a efektivitu létání.

Systém DragonFly dokáže automaticky přistát na jakékoli dráze pomocí senzorů a algoritmů počítačového vidění. Testování se zatím omezilo na jeden letoun A350-1000. Než se DragonFly dostane do sériové produkce, může to ještě nějakou dobu trvat, neboť jeho použití budou muset schválit regulační orgány.

Airbus také zkoumal funkce pro asistenci při pojíždění, které byly testovány v reálném čase na francouzském letišti Toulouse-Blagnac. Tato technologie poskytuje posádce zvukové upozornění v reakci na překážky, asistované řízení rychlosti a navádění na dráhu pomocí mapy letiště.

Budoucnost v letectví

Kromě těchto schopností zahajuje jeden z nejvýznamnějších výrobců dopravních letadel další projekt, jehož cílem je připravit novou generaci algoritmů založených na počítačovém vidění, které budou dále zdokonalovat asistenci při přistání a pojíždění.

Veškeré dosavadní testy byly uskutečněny díky spolupráci s dceřinými společnostmi Airbusu a externími partnery včetně firem Cobham, Collins Aerospace, Honeywell, Onera a Thales. Projekt DragonFly byl částečně financován Francouzským úřadem pro civilní letectví (DGAC).

Ačkoli zcela samostatně létající letadla se patrně ještě dlouho neobjeví, mohli bychom se dočkat strojů, které nebudou vyžadovat téměř žádný zásah ani uprostřed krizové situace. Technologie by mohly zvýšit počet letů na letiště s obtížným přistáním (např. novozélandské letiště Wellington) a minimalizovat zpoždění související s pojížděním.