Airbus ukázal kokpit budoucnosti. EPIIC nabídne umělou inteligenci nebo ovládání gesty a hlasem

V evropském programu EPIIC (Enhanced Pilot Interfaces & Interactions for Fighter Cockpit) se rodí technologie budoucnosti. Projekt financuje Evropský obranný fond a zaměřuje se na návrh kokpitu stíhacích letounů šesté generace. Cílem je vytvořit prostředí, kde pilot a letoun spolupracují jako jeden celek, a to díky pokročilým rozhraním člověk-stroj, umělé inteligenci a novým zobrazovacím systémům.

Představte si kokpit, který připomíná technologie z filmu Iron Man. Namísto změti tlačítek a displejů, jak je známe z dnešních stíhaček, dominuje novému kokpitu jednoduchost a přehlednost. Záměrem návrhu je méně rušivých prvků a více chytrých technologií. Všechna řešení jsou zatím ve fázi testování a prototypů.



Airbus ukázal kokpit stíhačky budoucnosti

Piloti budou moci využívat projekce pomocí rozšířené reality a přilbu promítající klíčové informace přímo do zorného pole. Nové systémy umožňují ovládání gesty, hlasem nebo pohybem očí. Vibrace joysticku budou informovat o zátěži a stavu motoru i letových podmínkách. To zlepší komfort pilotů a jejich reakce v kritických situacích.

Umělá inteligence ve stíhačce

Navzdory futuristickým prvkům zůstává klíčovým aspektem návrhu filozofie HOTAS (Hands On Throttle And Stick). Součástí kokpitu tak stále bude tradiční joystick a páka pro ovládání tahu motorů. Pokročilá řešení je doplňují tak, aby pilot mohl většinu času mít ruce na ovládacích prvcích. Nový kokpit není navržen jako jednoúčelové řešení – naopak, jeho technologie jsou platformově nezávislé. To znamená, že je půjde použít v jakékoliv budoucí evropské stíhačce.



EPIIC nabídne umělou inteligenci či ovládání gesty a hlasem

Jedním z hlavních pilířů projektu EPIIC je integrace umělé inteligence. AI má fungovat jako digitální asistent, který analyzuje obrovské množství dat ze senzorů letounu, vojenských družic a dalších zdrojů. Díky tomu bude mít pilot přehled o situaci na bojišti v reálném čase. AI bude také pomáhat při ovládání autonomních dronů, které budou stíhačku doprovázet jako její věrní wingmani.

Projekt EPIIC je součástí širšího programu Future Combat Air System (FCAS), na kterém spolupracuje 27 firem a institucí z Francie, Německa a Španělska. Cílem je zajistit technologickou nezávislost Evropy vůči USA nebo Číně. Kromě kokpitu se FCAS zaměřuje na integraci dronů a datové cloudové infrastruktury pro koordinaci jednotek na bojišti.

Stíhačka bude sledovat stav pilota

Hlavním cílem těchto novinek není ohromit technickými vychytávkami, ale posílit tzv. situační povědomí pilota – tedy jeho schopnost vnímat a vyhodnocovat okolní dění v reálném čase. Vývoj kokpitu šesté generace je také o pochopení lidských limitů. Pilot musí zvládnout rozhodování pod tlakem a přetížení informacemi. Nové systémy proto monitorují jeho fyziologický stav a mohou předvídat únavu nebo stres.



Stíhačka bude sledovat stav pilota

Testování technologií bude probíhat do roku 2026, ale reálné nasazení se očekává později, pravděpodobně až kolem roku 2035. Už nyní ale pilotní testy v madridském Getafe potvrzují, že budoucnost leteckého boje nevypadá jako staré F-16 plné „budíků“, ale jako chytré rozhraní, které „čte myšlenky“ a přenáší pilotování z řízení stroje do vedení celé letecké operace.

Projekt EPIIC ukazuje, že budoucnost letectví není jen o rychlejších strojích, ale také o chytrých systémech, které podporují strategické myšlení a rozhodování v nejnáročnějších podmínkách. Evropští inženýři tak nejenže mění podobu leteckých bojů, ale také posouvají hranice toho, co je možné.