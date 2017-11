Airlander 10 jde do akce: Luxusní cestovka připravuje vyhlídkové lety největší vzducholodí současnosti

Psal se rok 2008 a americká armáda požádala britský podnik Hybrid Air Vehicles, aby pro ni vyrobil obří vzducholoď, která by se dala použít k přepravě velkého množství zásob a materiálu. Britové se pustili do práce a v roce 2012 absolvoval 92metrový HAV 304 svůj první let.

Ten se ironií osudu uskutečnil na místě, kde shořel legendární Hinderburg – tedy na letišti Lakehurst v New Jersey. A i když tato neztužená vzducholoď vzlétla úspěšně, štěstí jí nepřálo. O rok později totiž U. S. Army z projektu vycouvala.

Britské firmě však přispěchala na pomoc domácí (a také evropská) vláda, jež největší létající stroj současnosti podpořila celkovou částkou 200 milionů korun. Dalších více než 60 milionů se vybralo prostřednictvím crowdfundingových kampaní a tzv. „létající zadek“ mohl pokračovat jako civilní projekt – tentokrát pod názvem Airlander 10.

Helium místo vodíku

Kromě vědeckého výzkumu, přepravy (unese 10 tun), humanitární pomoci (nepotřebuje ke startu/přistání letiště) se pro něj našlo i další možné využití – vyhlídkové lety. Ty s 26 metrů vysokou a 43,5 metrů širokou vzducholodí plánuje luxusní cestovní kancelář Henry Cookson Adventures. Díky ní bude až 60 pasažérů moci sledovat krásy Arktidy/Antarktidy, pouště Kalahari, Grand Canyonu či Niagarských vodopádů přímo z pohodlné paluby.

Neskončí to ale zase nějakou ohnivou katastrofou? K obavám prý není důvod. Konstruktéři Airlanderu 10 totiž vysoce hořlavý vodík nahradili vzácným heliem. To ale zajišťuje jen 60 % zdvihu. O zbytek se stará aerodynamický vztlak, kvůli kterému design vzducholodě silně připomíná... pozadí Kim Kardashian.

Mimo to je přítomna čtveřice tichých osmiválcových dieselových motorů, z nichž každý má výkon 325 koní (242 kW). S nimi může vzducholoď dosáhnout maximální (protivzdušné) rychlosti 148 km/h. Pokud půjde vše podle plánu, movití zákazníci si užijí první vyhlídkový let již v roce 2019.

Zdroj: Hybrid Air Vehicles