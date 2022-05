AirYacht se promění v šedesátimetrovou jachtu, domek u lesa a vzducholoď. Heliport a bazén v ceně

Možná to také znáte. Nedávno jste si pořídili jachtu s vlastním bazénem a salónkem pro bujaré večírky a kotvíte třeba na Jadranu. Prvních pár sezon vás to bude bavit, nicméně i to Chorvatsko se časem omrzí.

Pokud nemáte opravdu velkou jachtu, která bezpečně zvládne i zaoceánskou plavbu, je to problém. A co teprve, kdybyste se chtěli s loďkou podívat třeba na Baťův kanál a Lipno. Samé překážky!

AirYacht se promění i v chatku u lesa

Přesně na tuto klientelu se zaměřilo švýcarské studio AirYacht a pochlubilo se (zatím jen na papíře) vizí plavidla 3v1. Může to být na první pohled jachta jako každá jiná, stejně tak ale vzducholoď a chatka někde u lesa.



Šedesátimetrová jachta s bazénem a heliportem se může proměnit ve vzducholoď a chatku

Plavidlo totiž budete moci pomoci lan a navijáků připevnit k 200 metrů dlouhé, 50 metrů vysoké a héliem plněné vzducholodi. Ta pak může celou jednotku přenést do jiné lokace rychlostí až 93 km/h, nebo ve vysunutém stavu nízko nad zemí vyrazíte třeba na africké safari za slony.

Samotná jachta s tonáží 750 GT měří na délku dobrých 60 metrů a své posádce nabídne 750 m² obyvatelné plochy, 350 m² teras, ekologický provoz a samozřejmě autopilota.

Tolik tedy k prezentaci designéra, jestli by ale něco takového opravdu mohlo fungovat v praxi, zůstane asi ještě nějaký čas ve hvězdách, AirYacht totiž teprve shání investory.