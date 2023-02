Algoritmus strojového učení pátrající po mimozemském životě narazil na „velmi podezřelé“ signály

Student University of Toronto Peter Ma v rozhovoru pro New Atlas popsal zajímavá zjištění k nimž dospěl nový algoritmu strojového učení. Ten on sám vyvinul a následně zapojil do australského programu Breakthrough Listen, zaměřeného na pátrání po mimozemské inteligenci (SETI).

„Osm signálů vypadalo velmi podezřele, ale poté, co jsme se na ty cíle znovu podívali pomocí našich teleskopů, jsme je již neviděli,“ konstatoval Ma.

„Od chvíle, co jsme ta data zpracovali, uplynulo již pět nebo šest let, ale ten signál jsme prostě znovu nezaznamenali. Můžete si z toho udělat závěr, jaký chcete,“ dodal.

20 515 signálů hodných zájmu

Proces identifikace rádiových signálů z hlubokého vesmíru, potenciálně vyslaných nějakou inteligentní civilizací, je vyčerpávající. Algoritmus byl nejprve vytrénován na simulovaných mimozemských signálech, které by mohly stát za pozornost, načež mu odborníci z Breakthrough Listen předložili dříve prostudovanou databázi 3 milionů reálných signálů. Nakonec ručně překontrolovali vše, co označil.

Celkem se jednalo o 20 515 „signálů hodných zájmu“, kterýžto počet však tým zúžil na pouhých osm skutečně podivných možných technosignatur. Astronom Daniel Price připouští, že jde pravděpodobně jen o „vzácné případy rádiového rušení“, nicméně i tak podle něj stojí za podrobnější výzkum.

„Pokud se podaří detekovat takovou technosignaturu, kterou nebude možné vysvětlit jako interferenci, silně by to naznačovalo, že lidé nejsou jedinými tvůrci technologií v Galaxii. Byl by to jeden z nejvýznamnějších objevů, jaké si lze představit,“ uvedl.